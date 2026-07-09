Kunnan harjoittelija hallintojohtajan apukäsi ★

Leevi Koivula on ollut kunnan hallinnon ja talouden harjoittelijana nyt reilun kuukauden. Heti hänen ensimmäisenä työpäivänään tapahtui yllättävä käänne, kun kunnanjohtaja irtisanoutui. Koivulan töihin tapahtunut ei sentään vaikuttanut, mutta uuden kunnanjohtajan hakuprosessia on ollut kiinnostava taustalla seurata.

Koivula kertoo viihtyneensä tosi hyvin ja työtehtävät on olleet mieluisia. Viihtyvyyteen on vaikuttanut sekin, että Padasjoki ja padasjokelaiset ovat tehneet Koivulaan suuren vaikutuksen. Olo on ollut tervetullut niin kunnantalolla kuin muutenkin. Ihmiset ovat mukavia ja proaktiivisia.

– Yövyin Laivarannassa, kun ensi kerran kävin Padasjoella. Sieltä paikan pitäjä soitti ja kysyi, olenko tulossa bussilla. Sanoi että voi minut ABC:ltä hakea ja esitteli sitten paikkoja samalla.

Kaupunkilaiselle tämmöinen oli positiivinen kulttuurishokki, kertoo ikänsä Helsingissä ja Tampereella asunut Koivula.

– En missään nimessä odottanut tämmöistä.

Koivula toimii kesän ajan kestävässä harjoittelussaan hallintojohtajan apukätenä. Työtehtäviin kuuluu juoksevien asioi­den hoitamista ja sitten isompien projektien edistämistä, kuten talousarvio­ta ja osavuosikatsausta.

– Niitä valmistellaan jo, vaikka deadlinet ovat kaukana. Sitten on jonkun verran hommia, jotka pitää vain jossain vaiheessa tehdä, niitä on hyvä harkkarille nakittaa, Koivula toteaa.

Ei yhteyksiä kuntaan

Padasjoki ja oikeastaan koko Päijät-Häme on Koivulalle aiemmin ollut kartoittamatonta seutua. Mitään yhteyksiä kuntaan ei ollut.

– Taisin käydä Padasjoella ensi kerran ensimmäisenä työpäivänäni. Siinä mielessä poikkeuksellista, luulen että aika monella joka tänne harjoitteluun tulee, omaa jonkinlaisia kytköksiä Padasjokeen.

Koivula kertoo tekevänsä heinäkuun pitkälti etätöitä Tampereelta käsin, jossa hän myös opiskelee hallintotieteitä, tarkemmin juuri kunta-asioita. Hän kertoo, että asunto Padasjoel­ta olisi myös paikallisten avuliai­suuden ansiosta helposti järjestynyt, mutta päätyi kuitenkin toiseen ratkaisuun. Nyt Koivula kulkee Helsingistä Padasjoel­le julkisilla niinä päivinä, kun hän työskentelee kunnantalolla.

– Tavallaan on harmi, että aikaa Padasjoella ei tule vietettyä niin paljon, koska Padasjoki on ainakin kesäaikaan tosi nätti paikkakunta. Jos on ollut tarve, olen paikallisessa majoituksessa yöpynyt pari yötä. Silloin on ehtinyt tutustua paikallisiin nähtävyyksiin ja muutenkin meininkiin kylällä.

Tarkoituksena olisi vielä tehdä perheen kanssa kesäretki Padasjoelle.

– Myös uimahallissa käynti on listalla, kuten Päijänteessä uiminenkin, kertoo uimista ja lenkkeilyä vapaa-ajallaan harrastava Koivula.

Uran 1. etappi

Tulevaisuudessa Koivula tähtää joksikin kunnan virkamieheksi. Padasjoel­ta ja edellisestä harjoittelupaikasta Jämijärveltä tuli semmoinen olo, että varsinkin uran alkuvaiheessa voisi olla hyvä hakea töihin pienemmälle paikkakunnalle.

– Kokonaisuus on pienissä kunnissa pienempi ja helpompi hahmottaa. Kunnan virkamiehet ovat kaikki yhdessä paikassa ja henkilöstöä on niin vähän, että kaikki voi oppia tuntemaan.

Opintoja on jäljellä vielä gradun kirjoittamisen verran.

– Parhaimmillaan ensi kesänä voisin valmistua. Yhteenvetona voisin todeta tämän harjoittelun olevan työuran ensimmäisiä etappeja. Voin jo nyt sanoa, että tämä on todella arvokas kokemus ja varmasti tulee jollain lailla minua alan ihmisenä muovaamaan.

Koivula on aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista. Hallintotieteissä kiinnosti sen käytännönläheisyys verrattuna yhteiskuntatieteisiin tai valtiotieteisiin.

– Tässä ei keskitytä niinkään ideologioihin tai poliittisiin filosofioihin vaan nimenomaan siihen, miten koneisto toimii. Kunta-asiat kiinnostavat siksi, että kunta on ihmistä lähin hallinnon taso. Käsiteltävät asiat ovat hyvin ruohonjuuritason asioita ja juuri niitä, jotka ovat ihmisille tärkeitä. Konkreettisia asioita tapahtuu myös nopeammin, jos vertaa valtakunnan tasoon, saati sitten EU-tasoon, jossa pienikin asia voi viedä koko vaalikauden.

Kuntapolitiikkaa Koivula seuraa myös mielenkiinnolla. Pienessä kunnassa kiinnostavaa on se, että ihmisiä valtuustossa on vähän ja kaikki toisilleen tuttuja. Henkilökemiat vaikuttavat ihan eri tavalla, kun yksittäisellä ihmisellä on suhteellisesti enemmän vaikutusvaltaa.

– Tästähän voisi vaikka graduaiheen keksiä.