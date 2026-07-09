Irwinin lapset Kelossilla ★

Kellosalmen kyläyhdistys järjestää yhteistyössä Kelossin kanssa tapahtumarikkaan lauan­tain Kellosalmen Siltapuistossa.

Kellosalmella on useam­man tapahtuman iltapäivä ja ilta ensi lauantaina. Kellosalmi-Seitniemi-Virmailan kyläyhdistyksen vuosikokous on totuttuun tapaan ensin klo 16, jonka jälkeen on kesäjuhlan vuoro. Kunnan lasten ja nuorten teemavuoden kunniaksi on Siltapuiston nurmikolla rapsuteltavana kaksi minihevosta noin klo 14 alkaen.

Kesäasukas bändissä

Illan huipentaa livemusiikki Irwinin lapset -yhtyeen esittämänä. Päijänteen rannoilla raikaavat Irwinin legendaariset rallit.

Neljän soittajan ja yhden miksaajan bändi aloittaa soitannan iltaseitsemältä.

– Kaksi meistä on alkuperäisiä, soittanut Irwinin taustabändissä. Myös rumpali on pyörinyt aikanaan samoissa porukoissa. Harmonikansoittaja on nuorempaa kastia, kertoo bändin RoudAri.

– Basisti-Harrilla on mökki Mainiemellä. Me muut tullaan Lahdesta.

Koko ohjelmisto on yleisölle ilmaista ja tarkoitettu kaikille, ei vain kellosalmelaisille. Kesäravintola huolehtii evästyksestä.