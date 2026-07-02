Arja Koriseva Palaksessa ★

Minna Lintukangas on kiertänyt Suomea Arja Korisevan kanssa jo 15 vuotta.

Suomen iskelmätaivaan kestotähtiin kuuluva Arja Koriseva on tulossa Padasjoelle ensi viikolla. Tiistaina 7.7. hän vetää yhteislauluillan satamaravintola Palaksen terassilla yhdessä työparinsa, pianisti Minna Lintukankaan kanssa.

– 15 vuotta ollaan kierretty Suomea. Olen Arjan pianisti sekä bändissä että duokeikoilla, ja hoidamme yhdessä konserttien tuotantoa ja taustatyötä, kertoo Iitissä asuva Lintukangas.

– Padasjoella en ole vielä vieraillut Poolon ja Millan lukuisista kutsuista huolimatta. Ihan todella mahtavaa päästä näkemään palkittu satama livenä. Toivotaan kesäistä säätä ja paljon porukkaa paikalle.

Kaksikon suunnitelmissa on leppoisa hyvän mielen ilta, jossa jokainen voi laulaa tuttuja lauluja muiden mukana. Yleisön toiveitakin otetaan huomioon.

– Iloisia, suomenkielisiä lauluja ripauksella nostalgiaa.

Kesään kuuluu konsertteja, lavakeikkoja ja muita esiintymisiä, mutta myös lomailua. Arjan on parhaillaan ulkomailla. Molemmat haluavat myös nauttia kesästä ja golfata – keikkareissuilla kaivetaan välillä mailat esiin ja suunnistetaan lähimmälle viheriölle.

Tämän kesän isoimpia keikkoja on Tangomarkkinat, joten Padasjoen tapahtumaan osallistuneet voivat nähdä Arjan ja Minnan suorassa TV-lähetyksessä heti saman viikon perjantaina. Tangomarkkinoilta lähti Korisevan ura nousukiitoon vuonna 1989, jolloin hänet kruunattiin Tangokuningattareksi. 4-vuotiaana pianonsoiton aloittanut Lintukangas on puolestaan opiskellut pianonsoitonopettajaksi ja tehnyt monipuolisesti musiikkia koko elämänsä ajan.

– Esiintymiset tehdään aina yleisöä varten, että ihmisille saataisiin mahdollisimman kiva elämys ja hengenravintoa.