Sukuseura järjestää taas hautausmaakävelyn ★

Tämänkesäinen Wirmailan Uutiset on ilmestynyt. Entiseen tapaan se on painettu Padasjoen Kirjapainossa.

Wirmailan Rusthollin sukuyhdistyksen lähes 50-vuotinen lehtitarina on edennyt pienestä tiedotteesta laajaksi, värikuvalliseksi sukulehdeksi ja edelleen digijulkaisuksi. Wirmailan Uutiset on dokumentoinut sukututkimusta, tapahtumia ja suvun vaiheita jo vuodesta 1982. Koko arkisto on selattavissa verkossa.

Sukuyhdistys on perustettu vuonna 1978. Kalevi Vuorelan kirjoittaman ensimmäisen sukukirjan (vuodelta 1982) toista painosta on vielä saatavilla. Jäseniä on 684.

60-sivuisessa sukuseuralehdessä on mm. Pekka Särkiön kirjoitus Lahden puukirkosta ja kanaharrastuksesta sekä Veikko Neuvosen teksti ”Virmailan koulutalo 100 vuotta”, joka julkaistiin elokuussa 2025 Padasjoen Sanomissa.

Minna Perälän artikkelissa ”Linnasaari – Padasjoen ainoa linna kuului Virmailaan” kerrotaan vuosisatoja vanhasta muinaislinnoituksesta, joka aikanaan vartioi vesireittejä Päijänteen valtaväylällä. Linnan puuosat ovat hävinneet ja jäljellä on jonomaisia kiviraunioita.

– Padasjoella on Museoviraston muinaisjäännösrekisterissä yksi linnoitus: Padasjoen Linnasaari Päijänteellä.

Kohde on listattu valtakunnallisesti merkittäviin muinaisjäännöksiin. Linnoitus on ollut käytössä noin 800–1300-luvuilla. Korkealta on tähystetty vihollisia, joiden oli myös vaikea hyökätä ylöspäin.

Arkeologisia kaivauksia Linnasaaressa ei ole tehty.

Puheenjohtaja Inkeri Haarla-Kettunen otsikoinut pääkirjoituksensa osuvasti ”Juuret Virmailan saaressa, sydän yhteisössä”. Ensimmäistä kertaa sukujuhla pidetään Lahdessa, Hennalan historial­lisella varuskunta-alueella. Ajankohta on perinteinen elokuun ensimmäinen sunnuntai ja ohjelmassa mm. Lahden kaupungin tervehdys, jonka suorittaa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Francis McCarron, musiikkiesityksiä, runonlausuntaa ja juhlapuhe, dosentti Hannu Takala. Haarla-Kettunen toteaa, että sukututkimus on upea tapa syventää ymmärrystä itsestämme ja menneistä polvista.

– Kannustankin meitä kaikkia jakamaan löytöjämme ja olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä toisiimme, kun uusia oksia ja lehviä sukumme historiasta paljastuu. Pienikin tiedonmurunen voi olla arvokas osa tarinaamme, ja jokainen tehty tutkimusmatka menneisyyteen rikastuttaa koko yhteisöämme.

Seuralla on tänä kesänä 2 opastettua hautausmaakierrosta, joista toinen Padasjoella torstaina 23.7. klo 18. Kierros tehdään vanhalla hautausmaalla kirkon pihapiirissä, oppaana Hannu Lonka.