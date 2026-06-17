Iltarasteilla ★

Päijät-Rastin Iltarastit haettiin jälleen Kuhmoisissa ja Padasjoella.
2.6. Kuhmoinen, Hakinharju. A 2,7 km: 1) Kaisa Ara 37.27, 2) Mauri Pilt 57.06. B 1,9: 1) Hannu Harkola 31.40, 2) Jouko Kontturi 45:48, 3) Eero Lampi 1.01.10.
9.6. Padasjoki, Kukkaro. Pilvistä +20. A 2,4: 1) Juha Jokela 19.15, 2) Henri Törmä 24.59, 3) Niko Kallioinen 29.17, 4) Pekka Vesala 36.15, 5) Kaisa Ara 38.26, 6) Mari Honkanen 38.36, 7) Mauri Pilt 44.21, 8) Hannu Harkola 45.08, 9) Erkki Oinaskallio 46.12, 10) Suvi Uusitalo 51.30. 11) Eero Lampi 1.08,57. B 1,6: 1) Hannu Lahti 29.47