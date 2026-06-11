Nollakolmelle jo viides katulätkämestaruus putkeen ★

StreetHockey–turnauksen voiton otti jo viidettä kertaa peräkkäin lahtelainen Nollakolme. Joukkue koostuu urheilullisista kaveruksista ja erityisesti Arolan perhe on siinä hyvin edustettuna.

Nollakolmessa pelasivat Juuso, Joona, Jesse ja Jani Arola sekä Jere Julkunen, Erik Kolehmainen, Eevert Taipale, Jonne Pekurinen, Niko Venäläinen ja Aleksi Reimari (mv).

Turnauspäivä lauantai 6.6 alkoi tihkusateessa ja välillä sade kasteli ihan kunnollakin tossulätkän pelaajat, huoltojoukot ja yleisön. Pelaajia kostea keli ei hidastanut, vaikka vähän liukkaampaa olikin.

Finaalissa nähtiin Nollakolme, joka hävisi turnauspäivän aikana yhden ottelun ja pelasi yhden tasapelin, sekä P2K. Paikallinen Katupojat sai pronssia.

Nollakolmosissa pelasi kaksikin kansainvälisen tason kilpaurheilijaa. Turnauksen maalikuningas Juuso Arola pelasi kuluneen kauden Sveitsissä jääkiekkoa ja veljensä salibandyä.

HotShots–P2K 0–2

Panthers–Naistenpojat 2–0

Pelicans2000–Nolllakolme 0–7

P2K–Katupojat 1–0

HotShots–Naistenpojat 1–1

Panthers–Nollakolme 1–2

Pelicans2000–Katupojat 2–2

P2K–Naistenpojat 1–1

Nollakolme–HotShots 6–1

Katupojat–Panthers 2–0

P2K–Pelicans2000 6–2

Naistenpojat–Nollakolme 3–2

Katupojat–HotShots 4–2

Pelicans2000–Panthers 4–3

Nollakolme–P2K 3–2

Naistenpojat–Katupojat 0–0

HotShots–Pelicans2000 4–1

Panthers–P2K 1–2

Nollakolme–Katupojat 2–2

Naistenpojat–Pelicans2000 2–0

HotShots-Panthers 1–1