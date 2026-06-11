77. Jukolan Viesti suunnistetaan ensi viikonloppuna ★

Päijät-Rastilla on parhaimmillaan ollut Jukolaa juoksemassa kolme veljessarjaa ja kaksi Venla-nelikkoa. Jukolan viesti suunnistetaan nyt 13.–14.6. Kotkassa. Tällä kerralla kumpaankin kisaan on lähdössä yksi joukkue.

Miesten joukkueeksi ja osuusjärjestykseksi on kaavailtu seitsikkoa Ilpo Märkjärvi, Niko Kallioinen, Heikki Tanhua, Heikki Pelkonen, Esko Jussila, Mikko Piira sekä Miska tai Vesa Tähtinen. Yhteislähtö on lauantai-iltana klo 11, ja osuuteen menee aikaa pari tuntia, joten kolme ensimmäistä pääsee samoamaan Kotkan metsiä pimeässä.

Mikkelissä vuonna 2025 juosseet Jussit vasemmalta: Sampo Keskinen, Esko Jussila, Heikki Pelkonen, Henri Törmä, Mikko Piira, Eemeli Perälä ja edessä Niko Kallioinen. Arkistokuva.

Venloissa tuleen laitetaan tuttu nelikko Marika Liikola, Riikka Pelkonen, Tessa Tähtinen ja Katri Mäntylä. Heillä on lähtö lauantaina klo 13.30.

Esko Jussilalla 40. kerta Jukolan Viestissä

– Ensimmäinen kertani oli vuonna 1981 Hyvinkäällä Kytäjän legendaarinen ”Kura-Jukola”: vettä satoi koko viikonlopun, kilpailukeskus ja maasto meni aivan mutavelliksi, muistelee Jussila.

– Hienoimpia Jukola-reissuja ovat olleet ne, joissa on mukana mahdollisimman monta oman seuran joukkuetta ja matka tehty yhteisellä bussikuljetuksella. Esim. Pyhä-Luosto 1994 Pelkosenniemellä, johon lähdettiin jo perjantai-aamuna Padasjoelta.

Muutama kerta on Jussilalta jäänyt väliin pienten loukkaantumisten vuoksi. Työuran alkuaikoina hän juoksi kolme kertaa rakennesuunnittelijoista koostuvassa joukkueessa Kangasalan Kisa 5 eli ns. ”Rauta-KangKi”, muuten seurana on ollut aina Päijät-Rasti.

Oman seuran jäsenistä osallistumismäärissä kärjessä on Jukka Luukko, jolla Jukoloita on takana 41.