Kullasvuoren koululla juhlittiin keskiviikkona ★

Alakoulun kevätjuhlassa 27.5. oli perinteiseen tapaan kaikilta kuudelta luokalta oma esitys.

Runsaslukuinen yleisö sai kuulla monta lauluesitystä ja nähdä hauskan sketsiesityksen suoraan Kullasvuoren uutistoimistosta: kyllä kelpaa kouluväen jäädä lomille, sillä koululaisten säätiedotus lupasi kesäksi 25 asteen lämpöä joka päivälle.

Vanhemmat ja jotkut isovanhemmatkin olivat saapuneet runsain joukoin alakoululle seuraamaan kevätjuhlaohjelmaa.

Kutoset esittivät oman laulun nimeltä ”Ai että”. Koulun jättävä 6. luokka sai ruusut kummiluokaltaan, lisäksi henkilökunta lauloi heille ”Turvallista matkaa”. Lopuksi jaettiin stipendit, joista yksi aktiiviselle huoltajalle, ja kuunneltiin rehtori Pirjo Ala-Hemmilän puhe.

– Kolmasluokkalaisten kantaesittämässä Padasjoen kesä -laulussa sanottiin, että ”Padasjoen kesä, on se vaan parasta aikaa taas”. Kiitokset Tommille, hieno sävellys ja hienot sanat, on se mahtavaa että meillä on koululla tällaisia tekijöitä, totesi rehtori.

– Koulu on jännä yhteisö, vähän kuin perhe. Ei siinä ihan hirveästi valita, kenen kanssa ollaan. Me ollaan sattumalta yhdessä just nyt, tässä elämänvaiheessa. Joka päivä opitaan paljon, eniten toisiltamme.

Stipendinsaajat kutsuttiin juhlan loppupuolella yleisön eteen.

Juhla päättyi yhteisesti laulettuun Suvivirteen.