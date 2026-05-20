Euroviisuissa oli mukana padasjokelainen valokuvaaja

Padasjoelta kotoisin oleva Niki Soukkio oli Itävallassa tiiviisti viisuhuumassa mukana ja vieläpä ihan ytimessä, Pete Parkkosen tiimissä kuvaajana.

Ennakkosuosikkien putoamista kuudenneksi ei murehdittu, ainakaan pitkään, vaan iloittiin hienosta matkasta.

– Pakko sanoa, että lopputulos vähän ärsyttää, mutta Peten sanoin, tämä yhteinen matka on ollut hieno, ollaan onnellisia siitä, kuvaili Niki Soukkio tuntojaan Euroviisufinaalin jälkeisenä sunnuntaina 17.5.

Kasiniemessä syntynyt ja kasvanut Niki Soukkio on toiminut jo pitkään Pete Parkkosen hovikuvaajana.

– Kisan ratkettua ihmiset itki, mutta Pete ja Linda vain nauroi. Heillä oli hyvä fiilis, paras veto osui finaaliin ja he tiesivät tehneensä kaikkensa. Tämä oli pelin henki tällä kertaa.

Lavan takana Wienissä finaalia jännitti Suomen viisuedustajien lähes 30-henkinen tiimi, johon kuului levy-yhtiön edustajia, äänisuunnittelijoita, biisintekijöitä, valoteknikoita… Tilaisuuden päätyttyä kaikki viisuissa mukana olleet suomalaiset kokoontuivat omille jatkoille ravintolaan.

– Pete meni suoraan maate, hän oli ihan poikki. Lindan kanssa bailattiin puoli kuuteen.

Padasjoelta oli paikalla muitakin. Soukkion mainitessa, mistä on kotoisin, kävi ilmi että muutamalla oli mökki täällä. Lisäksi yhden taustalaulajan isovanhemmat ovat Vesijaolta.

Sunnuntaina ryhmä lähti Itävallasta iltakoneella kohti kotia, Linda Lampenius palasi Ruotsiin perheensä luo. Takana oli kolmisen viikkoa viisukuplassa, jossa Liekinheitin–show oli hiottu täydelliseksi pienintäkin elettä ja ilmettä myöten. Koto-Suomessa kaksikko oli ehtinyt treenata esitystä usean kuukauden ajan.

– Tarkkaa touhua. Lindalla oli 7,5 sekuntia aikaa juosta korkkareillaan pelipaikalle.

Suomen Euroviisuedustajat Pete Parkkonen ja Linda Lampenius. ©Niki Soukkio.

Vapaa-ajalla Soukkio suuntasi Parkkosen kanssa golfkentälle. Hän ehti myös fillaroida Wienin kaduilla ja ihastella kaunista kaupunkia. Synttäritkin juhlittiin viisureissulla.

Linnan juhlissa ensitapaaminen

Suomen täyttäessä 99 vuotta Soukkio oli kuvaamassa Linnan juhlia ja tutustui Pete Parkkoseen. Vähän ennen koronaa Parkkonen pyysi kuvaamaan jazzproggiksen ja viimeiset viisi vuotta Soukkio on seurannut laulajatähteä keikoilla. Yhdessäolon lisäännyttyä suhde muuttui ammatillisesta ystävyydeksi.

– Työn kautta meistä tuli hyviä ystäviä. Ensi kesä on täyteen buukattu, pyörin Peten mukana keikoilla koko kesän. Hän ei halua postata kuvia, vaan ne ovat toistaiseksi pelkkinä muistoina uralta.

Julkaisemattomia kuvia on kolme teraa. Materiaalia on siis vaikka minkälaiseen muistelmateokseen, kunhan sen aika koittaa.

Keikka-arjen keskellä syksyn UMK oli iso juttu:

– Syyskuussa Pete tuli taksilla hakemaan keikkabussille ja sanoi, että lähden UMK:hon. Olin että vau, mutta sitten Pete vielä jatkoi, että hän ei lähde yksin. Kun kuulin Lindasta, en voinut kuin huutaa täysiä. Kaksi sellaista ikonia.

UMK:n kautta myös Linda Lampenius tuli tutuksi. Elämässään monenlaista kokenut viulistikonkari on todella tarkka kuvistaan, joten kun tämä kehui Soukkiota maailman parhaimmaksi kuvaajaksi, oli palaute omaa luokkaansa.

– Hieno tunne. En yleensä juuri ota kehuja vastaan, mutta Lindan arvostus meni kyllä kärkeen.

Lampenius on lavan ulkopuolellakin mahtava tyyppi. Soukkio kuvaa häntä ”yhdeksi äijistä”.

Parkkosen kanssa he täydentävät toisiaan:

– Siinä on jing ja jang. Pete on rauhallinen viilipytty ja toinen räiskyvä häsävilli.

Viimeiseen 14 vuoteen ei Soukkio ole pitänyt kesälomia. Sen sijaan keskitalvella yrittäjä ehtii reissata ennen yritysten markkinakuvausten alkamista. Soukkio on kuvannut työkseen paljon urheilua, viihdealan tapahtumia ja artistikuvia, mutta tehnyt töitä myös kotimaisissa TV-tuotannoissa.