MLL:n mukana Korkeasaareen ★

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Padasjoen yhdistys piti kevätkokouksensa 22.4. Palotalolla. MLL:n tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä.
Vertaistukeen ja yhdessäoloon keskittyvä kaikille avoin Perhekerho kokoontuu maanantaisin 9.30–11.30 Palotalolla. Tarjolla on keittolounas pientä maksua vastaan. Kesätauon aikana on epäviralliset puistotreffit samaan aikaan Liikennepuistossa.
Muksuparkki jatkaa syksyllä maanantaisin tarjoten liikunnallisen hoitotuokion 3–7-vuotiaille lapsille. Perheiden salivuoro on sunnuntaisin 10–11 alakoululla.
Seurakunnan kanssa yhteistyössä jatkuu iltaperhekerho joka toinen viikko.
Yläkoululla jatkuu tukioppilastoiminta. Lukumummo-toiminta jatkuu tarvittaessa syksyllä.
2.6. järjestetään retki Korkeasaareen lapsiperheille. Kesällä 12.–18.6. on lastenvaate ja -tarvikekirpputori keskustassa.
Yhdistys auttaa tarvittaessa taloudellisesti kriisin keskellä olevia lapsiperheitä. Vuoden 2026 aikana panostetaan erityisesti jäsenistöön.