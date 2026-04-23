Tukirahoilla kova kysyntä Hämeessä ★

Metsätalouden tukirahoilla on Hämeessä kova kysyntää – ”laarin pohjia kaavitaan jo syksyllä”.

Taimikon ja nuoren metsän hoidon tukivarat loppuivat kesken vuonna 2025 ja näin tulee käymään myös kuluvana vuonna. Luonnonhoidon tukihakemuksia on paljon käsittelyssä ja on mahdollista, että esimerkiksi kaikkia metsätalouden ympäristötukihakemuksia ei saada rahoitettua myöskään tänä vuonna. Metka-tietojärjestelmät ovat nyt toimintakunnossa, puuttuu vain määrärahoja.

Nuorten metsien hoitotuista käytetty jo 60 %

Taimikon ja nuoren metsän hoidon tukiin esitetään kuluvalle vuodelle Päijät-Hämeeseen 766 000 euroa. Tämänhetkinen arvio on, että taimikon ja nuoren metsän hoidon määrärahat loppuvat jo kesällä.

Tänä vuonna toteutettavien taimikon ja nuoren metsän hoidon töiden tukimaksuja siirtynee maksettavaksi ensi vuodelle. Tällä hetkellä Päijät-Hämeen tukivaroista nuorten metsien hoidon rahoista on käytetty noin 60 %.

Ympäristötukiin esitetään käytettäväksi Päijät-Hämeeseen 1,563 miljoonaa euroa tänä vuonna. Valtaosa rahoituksesta menee ympäristötukeen, 1,360 milj. euroa ja luonnonhoitoon noin 203 000 euroa vuodelle 2026.

On mahdollista, että Hämeen ympäristötukiin osoitetut määrärahat loppuvat kesken vuoden aikana ja osaan tukihakemuksista voidaan tehdä rahoituspäätös vasta vuoden 2027 rahoista. Lisäksi rahoitettavien kohteiden kriteereihin joudutaan tekemään muutoksia.

Ympäristötukivarojen maakuntakohtaisista rahoitusmahdollisuuksista tiedotetaan myöhemmin keväällä.

Jouni Rantala

elinkeinopäällikkö, Hämeet, Suomen metsäkeskus