Padasjokelaisosaaminen siivittää Vaarniin Amerikan valloitusta ★

Suomalainen designyritys Vaarnii on saanut vahvan alun Yhdysvaltojen markkinoilla yhteistyössä Design Within Reach -ketjun kanssa.

Ketju on yksi koko maailman johtavista design-kalusteiden jälleenmyyjistä, ja Vaarnii on päässyt 26:een sen 70 myymälästä. Ensimmäiset toimitukset lähtivät viime vuoden elokuussa, ja tilauk­sia on sen jälkeen tullut tasaisesti.

Padasjoella Taulun teollisuusalueella tehdään kotimaisesta männystä­ huonekaluja, joista suurin osa menee ulkomaille. Artikkelin kuvat: Design Within Reach.

Vaarniin operatiivinen johtaja Antti Koivisto kertoo, että yrityksen toiminta on alusta lähtien ollut vahvasti vientivetoista.

– Jo nyt noin 90 prosenttia myynnistä menee ulkomaille. Yhdysvaltoihin laajentuminen vahvistaa tätä kehitystä entisestään, Koivisto sanoo.

Vuonna 2021 perustettu Vaarnii valmistaa huonekaluja, valaisimia ja ulkokalusteita Suomessa, kotimaisesta männystä. Suurin osa tuotteista valmistetaan paikallisesti Padasjoella.

Padasjokelainen huonekalutehdas Puulon valmistaa kaikki Vaarniin ulkokalusteet sekä useita sisäkalusteita. Heinolan valmistamo Padasjoella puolestaan vastaa valaisinten tuotannosta. Yhdysvaltoihin suuntautuvista toimituksista merkittävä osa koostuu juuri ulkokalusteista ja valaisimista. Puulon on toiminut Padasjoella jo pitkään, kun taas Heinolan Valmistamo toimi aikaisemmin Nastolassa ja muutti viime kesänä samaan osoitteeseen Puulonin kanssa.

– Kun myyntimme kasvaa kansainvälisillä markkinoilla, yhteistyön tehtaiden kanssa pitää toimia saumattomasti. Tuotannossa tarvitaan joustoa, ongelmanratkaisukykyä ja erityisen korkeaa laatutasoa. Kun toimitukset ovat suuria ja tavaraa lähtee Yhdysvaltoihin konttikaupalla, nämä asiat korostuvat entisestään. Puulonin ja Heinolan valmistamon kanssa yhteistyö on sujunut ja sujuu todella hyvin, etenkin nyt kun molemmat kumppanit ovat saman katon alla, Koivisto sanoo.

Kasvua haetaan jalostusarvosta

Suomalainen huonekaluteollisuus on ollut pitkään murroksessa. Perinteinen volyymituotanto on vähentynyt, samalla kun huonekalutuonti on kasvanut merkittävästi suhteessa vientiin.

Perinteisen volyymituotannon sijaan kasvua haetaan yhä enemmän jalostusarvosta. Vaarnii edustaa tätä kehitystä hyödyntämällä kotimaista puuraaka-ainetta vientituotteissa.

–Yhdysvalloissa arvostetaan laatua ja käsityötä. Meille on tärkeää, että voimme viedä korkean­ jalostusarvon puutuotteita maailmalle. On jopa hieman liikuttavaa, että usein aliarvostetusta männystä tehdään nyt design-tuotteita, joille on kysyntää kansainvälisesti. Ja vielä erityisen hienoa on että ne valmistetaan täällä Padas­joella, Koivisto sanoo.

Tällä reseptillä Vaarnii on kasvanut nopeasti. Maaliskuussa päättyneellä tilikaudella liikevaihto oli 1,2 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 40 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna. Tulevana tilikautena kasvun on budjetoitu jatkuvan vähintään samaan tahtiin.

–Miljoonan euron liikevaihto saavutettiin viime lokakuussa ja meidän pitää valmistautua seuraavaan kasvun vaiheeseen. Tuotannon skaalaaminen on tehtaillemme entuudestaan tuttua ja siihen ollaan valmiita. Haluamme vähintään kymmenkertaistaa tuotannon.