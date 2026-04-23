Metsämiesten Säätiö mukana lisäämässä alan houkuttelevuutta ★

Frostia Oy:n Esa Härmälän ”NIIN METSÄ VASTAA KUIN… Miten Suomen metsätalous ja -teollisuus pidetään maailman huipulla” –raportissa todetaan, että Suomi on taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa kehityksessä tippunut muiden Pohjoismaiden kyydistä ja talouskehityksessä olemme EU:n heikoimpia.

Tällaisessa tilanteessa täytyy osata tehdä valintoja. Kukaan ei voi saada kaikkea. On turha kuvitella, että Suomi tästä nousisi ilman, että metsätalout­ta ja -teollisuutta kehitetään tulevaisuuden alana, joka investoi Suomeen. EU:n uusi biotalousstrategia on myönteinen metsiin perustuvan biotalouden kehittämiselle. Se ei kuitenkaan kiinnitä riittävästi huomio­ta raaka-ainevirtojen turvaamiseen.

Myönteinen asia metsäsektorin tulevaisuudelle on NATO-jäsenyyden edellyttämät liikenneinvestoinnit satamiin sekä rauta- ja maanteihin. Nuorille metsäsektori on lupaava maailmaa parantava tulevaisuudenala. Alan houkuttelevuutta ja urapolkuja tulee kehittää niin yhteiskunnan kuin yritysten itsensä toimesta.

Metsämiesten Säätiö on ollut mukana rahoittamassa raporttia.