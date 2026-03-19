Torstaina maaliskuun 18. päivänä 1976 ★

Tarushiihdossa 493 hiihtäjää. Latu Arrakoskelle ja takaisin oli noin 20 km.

Ikä ei paina. Anselmi Kaurén ja Robert Heikkilä lähdössä Tarushiihtoon.

Kelventeen kansallispuistosuunnitelmasta keskusteltiin. Puistohanke sisältää huomattavan määrän, noin 320 hehtaarista 580 hehtaariin, yksityisten maanomistajien maita. On ilmennyt, että on vaikeaa saada ostetuksi tai pakkolunastamallakaan hankituksi näitä alueita puistoksi. Niinpä sovitteluratkaisuna olisi aihetta harkita ja tyytyä rajaamaan Päijänteen kansallispuiston ydinalue, jonka muodostaisi Kelventeen saari sekä sen pohjois- ja länsipuolilla olevat Hämeenlinnan kaupungin omistamat Haukkasalot ja Lietsaari pääosiltaan sekä Hietasaari lähisaarineen ja valtion omistama Iso-Lammassaari ympäristösaarineen. Näistä karttuisi yhteensä 600 hehtaaria saaria.

Kunnan rakennusmestarin virka julistetaan uudelleen haettavaksi, päätti kunnanhallitus kokouksessaan. Virkaa haki 8 henkilöä. Kunnalliskodissa korotetaan ateriahintoja: pääateria 5,20 markasta 6 markkaan, väliateria 2,30 markasta 2,75 markkaan.

Seutukaavaliiton vaihekaava esiteltiin padasjokelaisille – rantavaraukset eivät miellytä. Suurin osa Padasjokea on suunniteltu ns. MM–alueeksi eli maa- ja metsätalousvaltaiseksi. Loma-asutusta lukuunottamatta aluetta ei tule suunnitella taaja-asutukseen. Vaihekaavassa ranta-alueille ei tule muodostaa loma-asutusta enempää kuin 5 loma-asuntoa rantaviivakilometriä kohti. Maanomistajia tuntui tämän lisäksi loukkaavan kielto, jonka mukaan 50 metriä lähemmäksi rantaviivaa ei saisi rakentaa, ellei alueella ole vahvistettua rantakaavaa. Padasjoelle on suunniteltu 4 virkistysaluetta, mm. 50 hehtaarin alue Virmailan lounaisrantaa, Kalainsaaret (50 ha) ja Kullasvuori (70 ha). Kelventeen ohella Padasjoelle on suunniteltu 6 muuta suojelualuetta: ruohikkorantainen Kuivajärvi (20 ha), Kurkisuo (50 ha), Kiviharjun keskiosa (20 ha), Auttoisten harjut (90 ha), Evon lampialueen pohjoisosa (670 ha) sekä Vesijaon luonnonpuisto (120 ha). Maisemallisesti merkittävänä suojelualueena esitetään Torittu–Kaukelan 130 ha harjualuetta. Tärkeäksi pohjaveden muodostumisalueeksi on rajattu 50 ha Mainiemellä. Padasjoella on erityisen runsaasti kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita kuten Maakesken, Vesijaon, Auttoisten ja Arrakosken omaleimaiset kyläyhteisöt, Vierun ruukinalue, Saksalan kartanoalue, Kirnomäki ympäristöineen, Mainiemen saha sekä Verhon kartano.

Viena Mertsalmi avasi näyttelyn Tampereella. Tamperelaisilla on mahdollisuus tämän kuun ajan ihailla Viena Mertsalmen kuultokudoksia. Kyseessä on Mertsalmen yhdestoista yksityisnäyttely, jossa on mukana yli 50 työtä.

Automaattisia ulkomaanpuheluja nyt myös Padasjoelta. Ulkomaanpuheluja voidaan soittaa tällä hetkellä 13 Euroopan maahan. Posti- ja lennätinhallituksesta kerrotaan, että 53 verkkoryhmästä on mahdollista soittaa automaattisia ulkomaanpuheluja suoraan puhelimen numerolevyä pyörittämällä.