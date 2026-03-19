Kellosalmella laiha saalis ★

Kellosalmen kyläyhdistys vietti talvitapahtumaa lauantaina 14.3. ensi kertaa Pajulan rannassa.
Lämmin kevätsää toi paikalle runsaasti porukkaa. Tapahtumaan toi keväistä musiikkia Heikki Ruokonen. Pilkkikisassa ei ollut Ahti suosiollisessa päällä.
Tulokset
Miehet: 1) Mika Vall 517 g, 2) Jesse Jaakkola 376 g, 3) Mikko Haapanen 126 g, 4) Jari Pohjoisvirta 105 g, 5) Taito Tuominen 33 g.
Naiset: 1) Seija Haapanen 323 g, 2) Liisa Pohjoisvirta 129 g, 3) Heidi Salonen 43 g
Lapset: 1) Iines Pätynen 135 g, 2) Ellen Pätynen ja Aarre Tamsi, molempien saalis painoi 53 g.
Kalansaalis verkosta painoi 23,893 kg ja lähimmäksi arvasi Liisa Pohjoisvirta.