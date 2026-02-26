PadY:n veteraanijuoksijalle SM-hopeaa ★

Suomen Aikuisurheiluliiton SM-kilpailut järjestettiin viime viikonloppuna Helsingin Myllypuron Liikuntamyllyssä. Kilpailuihin osallistui yli 700 veteraaniurheilijaa, joiden ikähaitari vaihteli 30 ja 95 vuoden välillä.
Padasjoen Yritystä edusti Mirjami Salmela, joka kertoo, että aloitti juoksemisen jäätyään vuosi sitten eläkkeelle.
– Aluksi jaksoin juosta muutaman sata metriä, pikkuhiljaa kilometrin. Enkä vieläkään jaksa juosta kuin viiden kilometrin lenkkejä.
Nuoruuden haave, saada SM-kisoista mitali, toteutui nyt N-65 sarjassa ajalla 4.01.02. Kisan voitti Marjatta Räsänen Rauhalahti Road Runnereista ajalla 3.53,49.
– Luulin, että kilpailuun osallistuminen olisi helppoa vanhalla rutiinilla, mutta toisin kävi. Jännitin niin, etten meinannut osua hakaneuloilla numerolappuun.
Salmela ei ollut kilpaillut aikoihin.
– Pitäisi kilpailla vähän useammin. Edellisestä 800 metrin kilpailuista radalla on melkein 50 vuotta.
Kokemusta Salmela kuvaa jännittäväksi, mutta ei koukuttavaksi.
– Kuulutus nimeni perässä, Padasjoen Yritys, tuntui tutulta. Mutta kilpailemiseen ei syttynyt sittenkään kipinää. Kuntoilu on ihmiselle kaikkein parasta.