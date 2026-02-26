Maanpuolustusnaiset tekivät talviuintia tutuksi ★

Maanpuolustusnaisten järjestämänä talviuintipäivänä 22.2. sää oli vertaansa vailla, kun ulkona oli vain muutama aste pakkasta ja aurinkoa tuli täydeltä taivaalta.
Vilpoisat tuulenpuuskat lepattivat telttakatoksen kangasta ja meinasivat lennättää MNL:n esitteet mukanaan, mutta avantoon asti tuuli ei onneksi yltänyt kinoksien suojatessa matalaa vedenrajaa.
Maanpuolustusnaisten jäsenet Marleena Lampinen, Annamaija Pyykkö ja puheenjohtaja Heidi Leppänen tarjoilivat kuumaa mehua niin uijille kuin uteliaille sivustaseuraajillekin. MNL:n kuukausittain järjestettävien tapahtumien tavoitteena on naisten hyvinvoinnin, ja fyysisen sekä henkisen kestävyyden parantaminen. Helmikuun teemana oli avantouinti, johon kunnan järjestämä Laivarannan talviuintipaikka sopi mainiosti.
Ensimmäinen paikalle tullut uimari, Sari Ratia-Kämäri, kokeili Padasjoen talviuintipaikkaa viime sunnuntaina ensimmäistä kertaa. Hän kiinnitti huomiota heti mukavan loiviin portaisiin, joita hän kuvaili armeliaiksi. Vesi oli hänen mielestään suorastaan lämmintä, vaikkakin mainitsi myös ”yleisön” edessä veteen menemisen tuovan reippautta.
– Tykkäsin oikein paljon, kivat portaat, ja lämmitetty matto oli ihan luksusta.
Ratia-Kämäri on vapaa-ajan padasjokelainen, joka harrastaa avannossa käymistä. Hän kehui uintipaikkaa hyvän kokoiseksi; avannon voi uida muutaman kerran ympäri. Ratia-Kämärille talviuinti on yksilölaji, sillä on mukavaa mennä ja tulla omaa tahtia.
Avannossa käymistä hän kuvailee koukuttavaksi.
– Aina meneminen vaatii hapenottoa, mutta avannosta tuleminen antaa vahvaa mielihyvää. Tuntuu, että keho voi hyvin, ja koko loppupäivän on energinen olo.
Ratia-Kämäri kertoo päivän alkavan hyvin, jos sen aloittaa avannolla. Energisyyden lisäksi kylmässä vedessä käyminen tuo hänelle mielenrauhaa.