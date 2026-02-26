Kasiniemen talvitapahtumassa yli 70 ulkoilijaa ★

Ylävirralle kokoontui lauantaina 21.2. yli 70 henkeä perinteiseen talvitapahtumaan.

– Pakkaset lauhtui juuri kuin toivomuksesta, kerrotaan kyläyhdistyksestä.

– Kisaajia oli lähes vauvasta vaariin, yhteensä 26.

Suorituksen jälkeen oli tarjolla kuumaa mehua ja puhvetin herkkuja, joita kelpasi nauttia samalla kun kertaili kisakokemusta kilpakumppaneiden kanssa.

Leikkimieliseen triplahiihtoon osallistui kahdeksan joukkuetta, joista Mopopojat otti voiton. Hauska ohjelmanumero nauratti niin yleisöä kuin kisaajiakin.

– Iso kiitos rannanlainaajille, talkooväelle, puhvetin porukalle, latujen tekijöille ja kaikille osallistujille.

Tulokset

Tytöt 4v: Hilma Hölttä 39,08. T6: 1) Aada Kokko 1.39,20, 2) Hilda Schildt 4.19,90. T8: 1) Wilhelmiina Schildt 9.07. T10: 1) Ella Kokko 8.52, 2) Minttu Salonen 10.11.

Pojat 6: 1) Manu Salonen 2.09. P8: 1) Reino Schildt 8.52. P10: 1) Urho Schildt 6.43, 2) Sisu Schildt 7.46, 3) Raimo Schildt 8.14, 4) Raul Pedro 11.59. P14: 1) Lauri Liljaniemi 7.07. P16: 1) Emil Alenius 16.15.

Naiset: 1) Katariina Schildt 13.49, 2) Annu Mertsalmi 13.51, 3) Leena Piira 14.17.

Miehet: 1) Valtteri Schildt 9.41, 2) Aki Schildt 11.42. Miehet+50: 1) Jari Ale­nius ­10.57. Miehet+60: 1) Jyri Schildt 11.05, 2) Asko Köttö 12.52, 3) Reijo Silvonen 13.41, 4) Kari Mertsalmi 13.42, 5) Jari Piira 16.06. Miehet+70: 1) Markku Sihvo 7.56