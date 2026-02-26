Bussimatka halpenee: kolmella eurolla Lahteen ★

Lahden Seudun Liikenne siirtyy hinnoittelussa yhden matkustusvyöhykkeen malliin eli tasataksaan 1.6.2026. Uudistus tuo asiakkaan kannalta selkeyttä ja tarjoaa edullista joukkoliikennettä koko LSL:n liikennöintialueelle.

– Uudistus tuo yhtenäisyyttä ja tunteen, että olemme tasavertaisia koko alueella. Katson, että kun olemme osa kokonaisuutta, hinnan tulisi olla kaikille sama riippumatta siitä, missäpäin Päijät-Hämettä asuu, toteaa alueellisen joukkoliikennelautakunnan padasjokelais­jäsen Mira Vilkman.

– Meillä kauempana asuvilla tulee olla sama matkahinta kuin kaupunkilaisilla sairaalaan, poliisille, Kelaan ja muihin välttämättömiin asiointipisteisiin, joita ei omalta paikkakunnalta löydy. Bussimatkan valitseminen on myös ilmastoteko ja pian se on myös halvin vaihtoehto.

Bussipysäkkikatos ABC Padasjoen Liikenneasemalla.

Koko alueella sama hinta

Kesäkuun alusta nykyinen ABCD-vyöhykejako poistuu, eikä matkan pituus enää vaikuta matkan hintaan. Uusi hinnoittelu noudattaa nykyisiä kahden vyöhykkeen hintoja. Matkalippua ostaessa tai leimatessa ei tarvitse tietää, millä vyöhykkeellä kohdepysäkki sijaitsee. Matkustaa voi siis koko LSL-alueella samalla lipulla.

Asiakasryhmät säilyvät ennallaan eli lapset, nuoret, opiskelijat ja seniorit saavat edelleen matkalipun aikuisia edullisemmin. Vaihtoaika on 70 minuuttia. Maksaa voi matkakortilla, Waltti-mobiilisovelluksella ja lähimaksulla.

Uudistus ei aiheuta matkustajille toimenpiteitä. Waltti-matkakorttien, kausi­lippujen ja mobiililippujen vyöhykkeet päivittyvät automaattisesti taustajärjestelmässä.

– Tasataksamallista on puhuttu jo syyskuusta 2018 lähtien, jolloin silloinen joukkoliikennelautakunta vieraili Turussa. Siellä oli jo käytössä tasataksamalli, sanoo Vilkman.

– Itselläni on kymmenes vuosi alkamassa joukkoliikennelautakunnassa: olen ollut tekemässä runkolinjauudistusta ja vyöhykeuudistusta, ja nyt on ilo olla mukana, kun vihdoin saamme tasataksamallin käyttöön.

Uudistus on Vilkmanin mukaan selvä parannus Padasjoen kannalta. Kertalipun hinta on lähimaksulla vain 3,10 euroa ja mobiilisovelluksella vielä 15 senttiä alempi. 7–16-vuotiailla lipunhinta on 1,50 euroa, opiskelijalle 2,10.

– Itsekin piti katsoa oikein uudemman kerran, että tosiaanko kolmella eurolla voi matkustaa Padasjoelta Lahteen.

Kesän aikataulut ja reitit on juuri julkaistu. Padasjoelle ei ole tulossa muutoksia. Kesäkauden liikennöinti alkaa 1.6. ja päättyy 9.8.