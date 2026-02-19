Uhrataanko padasjokelaisten terveys ja tulevaisuus tuulivoimalateollisuudelle? ★

Tuulivoimaloiden matalataajuisen melun leviämisestä ja terveysriskeistä kertyy hitaasti, mutta varmasti uutta tutkimustietoa. Tämän takia tulisi myös Tornimäen voimalahankkeen haitat ja hyödyt arvioida uudelleen.

Tuulivoimalan melu on rakenteellisesti ja fysikaalisesti jaksollista ja impulssimaista pyörivien lapojen aiheuttaman säännöllisen painevaihtelun vuoksi. Matalataajuinen melu, amplitudimodulaatio eli merkityksellinen sykintä, on melua, jota ei kuule korvalla, mutta se tuntuu kehossa esimerkiksi paineen tunteena.

Terveyshaittoina on todettu, kuinka tällaiselle melulle altistuvien uni häiriintyy. Paine käy sydämen päälle ja tunne muistuttaa rytmihäiriöitä. Korvissa voi tuntua kipua ja tinnitus lisääntyy. Oireista seuraa stressiä, ahdistusta ja päänsärkyä.

Lasten korvat ovat aikuisia herkempiä melulle. Muissa yhteyksissä on todettu, kuinka lapsilla pitkäaikainen melualtistus voi johtaa häiriöihin kielellisessä kehityksessä, oppimisessa ja muistissa.

Tuulivoimalateollisuuden uusien suurvoimaloiden (yli 3 MW) matalataajuinen melu leviää laajalle. Esimerkiksi Säkylässä valmistui viime vuonna kuusi tuulivoimalaa (pyyhkäisykorkeus 250 m). Siellä asukkaat, jotka asuvat noin viiden kilometrin etäisyydellä voimaloista, valittavat oireistaan, kuten ”etova olo”, ”nukun huonosti”, ”vähän väliä rytmihäiriön oloinen tunne rinnassa” ja ”pahinta on, kun tuuli puhaltaa suoraan kotini suuntaan”.

Jopa 10 km päässä voimaloista on todettu ihmisen terveydelle haitallista paineaaltoilua. Useiden, lomittain rakennettujen voimaloiden melun leviämisen laajuutta ja yhteisvaikutuksia ei voida ennakoida. Eikä matalataajuiselta melulta voi suojautua mitenkään.

Padasjoen Tornimäkeen suunnitellut suurvoimalat ovat teholtaan 6–10 MW ja 290 metriä korkeita. Tornimäen päällä ne ulottuvat jopa 360 metrin korkeuteen Päijänteen pinnasta.

Valtaosa Padasjoen asukkaista asuu 10 kilometrin säteellä voimala-alueesta. Eli valtaosa kuntalaisista altistuu siis varmasti matalataajuisen melun haittavaikutuksille, jos Tornimäen tuulivoimalahanke toteutuu!

Tavallisen melun mittaus ei enää tuulivoimaloiden osalta riitä. Meillä Suomessa on vasta esitetty ympäristöministeriölle melusäädösten tarkistamista uuden tiedon pohjalta. Muualla Euroopassa, kuten UK:ssa, Saksassa ja Ranskassa, tuulivoiman melumallinnusohjeistukset vaativat jo amplitudimodulaation huomiointia.

Suomessa on silti tehty jo valituksia tuulivoimaloiden matalataajuisen melun haitoista. Valitus onnistuu, jos voimaloille on hankittu ympäristölupa. Esimerkiksi Vaasan hallinto-oikeus vaati asukkaiden valitusten jälkeen Pihtiputaan Ilosjoen voimaloiden matalataajuisen melun mit­tauksia, jotta voidaan ottaa hallintopakkokeinot käyttöön ja turvata esimerkiksi yöunet heille, jotka asuvat matalataajuisen melun vaikutusalueella. Myös Saarijärven Soidinmäen tuulivoimaloiden vastaavaa meluasiaa puidaan parhaillaan Vaasan hallinto-oikeudessa.

Matalataajuiseen meluhaittaan puuttuminen onnistuu käytännössä vain, jos voimaloille on hankittu ympäristölupa. Jos ympäristölupaa ei ole, kunnalla ei ole oikeutta puuttua voimaloiden toimintaan, vaikka kuntalaisten terveys olisi vaarassa. Lupa pitää hakea jo kaavoitusvaiheessa. Eli Tornimäen voimaloille se pitäisi hakea nyt. Vai onko niille jo haettu ympäristölupaa?

Meidän pitää laskea, mitä tuulivoimaloiden aiheuttamat haitat maksavat tulevaisuudessa kunnalle ja asukkaille. Missä on kunnan tekemä SWOT-analyysi tuulivoimalateollisuuden hyödyistä, haitoista, mahdollisuuksista ja uhkista Padasjoelle?

Tuulivoimaloita perustellaan kunnan saamilla kiinteistöverotuloilla. Tämä hallitus jo pohti ja seuraava saattaa hyvinkin päättää, että nämä verotulot jaetaan kuntien kesken, joko lähikuntien kesken haittojen jakamiseksi tai koko maassa hyötyjen tasaamisen nimissä. Epävarmat ja joka tapauksessa poistojen myötä vuosi vuodelta pienenevät kiinteistöverotulot eivät mitenkään voi hyvittää padasjokelaisten asumisterveyden menetystä!

Meluhaittojen lisäksi meitä uhkaavat välkehaitat, kiinteistöjen arvon lasku, maisemien menetys, matkailuelinkeinon edellytysten menetys, läheisten kylien autioituminen ja niin edelleen.

Tällaista tulevaisuuttako me lapsillemme haluam­me? Näinkö me houkuttelemme tänne matkailijoita ja uusia asukkaita?

Parempi olisi keskeyttää koko tuulivoimalahanke.

Heikki Koponen,

Nyystölä