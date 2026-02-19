Talviuintia testaamaan ★

Padasjoen seudun Maanpuolustusnaiset järjestää yhteistyössä Padasjoen kunnan kanssa mahdollisuuden kokeilla talviuintia Laivarannassa ensi sunnuntaina 22.2.

Portaita pitkin pääsee pulahtamaan.

Tapahtumassa on vapaa pääsy lämpimään pukutilaan ja tarjolla lämmintä mehua.

– Aikaisempaa kokemusta ei tarvita, paikalla on pitkään talviuintia harrastaneita henkilöitä, joilta saa neuvoja, kerrotaan yhdistyksestä.

– Haasta mukaan kaveri tai vaikka koko perhe ja tulkaa rohkeasti kokeilemaan hyviin puitteisiin, miltä tuntuu pulahtaa kylmään veteen.

Talviuinnilla on monia positiivisia vaikutuksia mm. vastustuskykyyn, unen laatuun ja mieli­alaan.

