Talviuintia testaamaan ★

Padasjoen seudun Maanpuolustusnaiset järjestää yhteistyössä Padasjoen kunnan kanssa mahdollisuuden kokeilla talviuintia Laivarannassa ensi sunnuntaina 22.2.
Tapahtumassa on vapaa pääsy lämpimään pukutilaan ja tarjolla lämmintä mehua.
– Aikaisempaa kokemusta ei tarvita, paikalla on pitkään talviuintia harrastaneita henkilöitä, joilta saa neuvoja, kerrotaan yhdistyksestä.
– Haasta mukaan kaveri tai vaikka koko perhe ja tulkaa rohkeasti kokeilemaan hyviin puitteisiin, miltä tuntuu pulahtaa kylmään veteen.
Talviuinnilla on monia positiivisia vaikutuksia mm. vastustuskykyyn, unen laatuun ja mielialaan.