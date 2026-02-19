Padasjoelta kotoisin oleva Niko Nättinen on Iivo Niskasen suksihuoltaja ★

Suomen suurimman hiihtotähden Iivo Niskasen suksihuollosta olympialaduilla vastaa Padasjoelta kotoisin oleva Niko Nättinen. Vaihtelevat keliolosuhteet tekevät suksivalinnoista tavallistakin haastavampia.

– Päivän aikanakin keli vaihtelee tosi paljon, on ollut kaikkea mahdollista peilijäästä sohjoon, toteaa Nättinen, jonka työpäivä alkaa 4–5 tuntia ennen starttia voitelurekalla.

Iivo Niskanen ja Niko Nättinen. Jutun kuvat Jesse Väänänen.

Maailmancupissakin kulkevassa rekassa on yhdeksän voitelupistettä. Poikkeuksellisesti olympialaisissa on toinenkin rekka vieressä, siellä on hiontapaikka ja neljä voitelupistettä lisää. Suksihuollon 12 työntekijästä on yksi nimetty erikseen luistovastaavaksi ja toinen pitovastaavaksi, käsikuvioista vastaa huoltopäällikkö ja kisatilanteissa koko tiimiä johtaa voitelupäällikkö. Suksihuoltajilla on yhden tai kahden hiihtäjän välineet vastuullaan.

Nättinen on tänä talvena kiertänyt kolmatta kautta Maailmancupia Niskasen kanssa. Olympialaisissa hän vastaa ainoastaan Iivon suksista. Suksihuollossa Nättinen on ollut vuodesta 2018 lähtien.

Olympiadin tärkein kisa edessä lauantaina

Suomen ykköstykin huollossa Nättinen on nyt kovimmassa paikassa, johon Suomen hiihtomaajoukkueessa voi päästä. Luottotehtävään Nättinen päätyi, kun Niskanen itse lähestyi viestitse.

– Pitihän sitä vähän pureskella, kun kyseessä on kuitenkin Suomen kaikkien aikojen kovin hiihtäjä maan hiihtohistoriassa ja paineet välinehuollossa sen mukaiset. Haasteesta huolimatta koin sen sellaisena unelmana, että jos en siihen tartu, kadun myöhemmin.

Yhteistyö lähti heti hyvin liikkeelle ja jatkunee vielä vuosia.

– On sovittu, että niin kauan kuin ura jatkuu, minä pysyn hänen rinnallaan. Ensi lauantain onnistumisesta riippumatta veikkaisin, että seuraavaakin olympiadia lähdetään taivaltamaan yhdessä.

Lauantaina 21.2. suomalaiset liimaantuvat televisiovastaanotinten äärelle, kun miesten viisikymppiä alkaa. Iivon tuntien Nättinen tietää, että mikään muu ei tyydytä kuin kirkkain mitali. Helpolla se ei irtoa, sillä erityisesti Norjan hiihtokuningas on poikkeuksellisen kovassa lyönnissä.

Yhden prosentin heitto voi olla ratkaiseva

Pitkällä matkalla voitelun merkitys korostuu entisestään:

– Tällä tasolla yhdenkin prosentin heitto jollain osa-alueella voi olla ratkaiseva. Välineet ratkaisee suorituksesta puolet.

Suurin suksimäärä, jota on vielä kisa-aamuna testattu, on 12 paria. Perinteisen kisoissa pyritään siihen, että kisa-aamuna on jäljellä 2–4 paria, joista Niskanen tekee lopullisen valinnan.

Ennakkotestaaminen on avainasemassa. Lauantain koitokseen valmistaudutaan useamman päivän tiukalla testityöllä:

– Parhaaseen tulokseen päästään, kun Iivon kanssa yhdessä hiihdetään kilpaladuilla. Itsekin olen pitänyt kuntoa yllä, oma kilpaileminen painottuu kevääseen.

Urheilukoulussa työskentelevä Nättinen kiittää työnantajaansa Puolustusvoimia, joka on suhtautunut myötämielisesti huoltokeikkojen virkavapaus­anomuksiin. Itse Nättinen on viime vuosina kisannut lähinnä pitkillä matkoilla.

– Tosin tänä talvena en ole hiihtänyt kuin kerran Lahden sarjahiihdoissa.

Padasjoen hiihtomiehet tunnettu voitelutaidoistaan

Juniorina Nättinen voitti parhaimmillaan Pohjoismaiden mestaruuden. Padasjoelta on perinteisesti ollut edustus hiihtomaajoukkueessa, Nättinen jatkaakin Jari Niemisen ja Timo Suntelan mononjäljissä.

– He ovat aikanaan houkutelleet tähän mukaan ja paljon tehdään kimpassa edelleen. Kiitos kuuluu myös äitille, Soukkion Jarille, Heinosen Oivalle ja monelle muulle siitä, että hiihdosta tuli elämäntapa.

Voitelu on teknisesti pysynyt hyvin samanlaisena viime vuodet. Pito ratkaisee Nättisen mukaan 90 % perinteisen suorituksesta ja kädentaito lopunviimein pidon onnistumisen.

– Ei tarvitse katsoa kuin 10 sekuntia Iivon kisahiihtoa niin tiedän heti tilanteen.

Skiathlonin romahduksen syyksi Nättinen paljastaa sukset, jotka vielä juuri ennen kisaa vaikuttivat ylivertaisilta. Sitten keli kääntyi, lumi lösähti ja Niskasen hiihto oli lopulta tuskaisaa kyntämistä.

Niskasella on maajoukkueen jäykimpiä ja korkeimpia suksia: korkeus vaikuttaa luistoon erityisesti tasatyönnössä ja alamäessä. Olympialaisten 50 km perinteisen voitto on ollut Niskasen päätavoite viimeiset kolme vuotta.

– Iso maali odottaa, pääpäivä on edessä. Ei ehkä ihan optimaalinen ole tilanne Iivon osalta, mutta sormet ristiin.