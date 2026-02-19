Koira hyökkäsi lapsen kimppuun

Kaksi ihmistä sai sairaalahoitoa vaativia vammoja irti päässeen koiran hyökättyä.

Lauantaina 14.2. Padasjoen kirkonkylällä naapurista karkuun päässyt koira hyökkäsi 11-vuotiaan pojan kimppuun. Lapsi oli pikkusiskonsa kanssa kotinsa lähettyvillä leikkimässä, kun koira lähestyi takaapäin ja yllätti leikkimässä olevan pojan. Koira puri lasta useita kertoja ja aiheutti vammoja käsiin.

Tilanteeseen väliin mennyt perheen isä sai lapsensa pelastettua koiralta, mutta joutui itsekin isokokoisen eläimen uhriksi saaden useam­man pureman käteensä sekä jalkaterään. Mies oli sisällä kuullessaan lasten hätähuudot ja syöksyi apuun t-paidassa ja pitkissä kalsareissa:

– Sain painittua kolme kertaa koiran alleni, mutta kun sillä ei ollut pantaakaan, ei mistään saanut kiinni. Joka välissä koira puri käteen ja lopuksi, kun yritin pois tilanteesta, kaaduin ja koira kävi jalkaan kiinni.

Tilanne raukesi vasta naapurin isännän ehdittyä paikalle ja saatua koiransa hallintaan.

Ensihoito sai hälytyksen tapauksesta klo 13.35. Molempien uhrien vammat vaativat jatkohoitoa Akuutti24:ssa.

Poliisille on tapauksesta kirjattu rikosilmoitus.