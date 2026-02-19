Hiihdon kunnanmestaruudet ratkottu ★

Sarjahiihdot, jotka lykittiin vapaalla tyylillä 12.2., olivat samalla myös kunnanmestaruuskisat.
P3 50 m: 1) Antto Kontra 2.46
T4 50 m: 1) Viivi Leikas 2.10
P4 300 m: 1) Veikko Ojala 5.35
T6 800 m: 1) Aino Ojala 8.00
P6 800 m: 1) Roope Salminen 10.36, 2) Elmo Kontra 12.05, 3) Eino Mikkonen 13.05, 4) Iikka Lahtinen 15.11
T8 1.4 km: 1) Beda Ahola 11.25
P8 1.4 km: 1) Urho Ojala 9.20, 2) Aapeli Tolonen 14.15, 3) Eero Leikas 14.23
P10 2.2 km: 1) Olli Jaakkola 11.35 (sarjakilpailut, ei kunnanmest.), 2) Benjamin Mäkinen 13.34 (kunnanmestari), 3) Valtteri Suntela 13.57, 4) Veeti Lampinen 19.10, 5) Ilmari Koivu 21.50
T12 2.8 km: 1) Elsi Ahola 14.41
P12 2.8 km: 1) Kasperi Suntela 13.27, 2) Aleksi Latva 13.52
T16 2,8 km: 1) Crista Mäkinen 14.57
P16 4.2 km: 1) Leo Mäkinen 16.55
M18 4.2 km: 1. Luka Wallenius 16.05