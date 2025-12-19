Joulupöydässä ainakin kinkku ja tuuvinkia ★

Minna Pettinen Länsi-Asikkalan Martoista vieraili Olkkarilla tiistaina 25. marraskuuta.

Asikkalan ateria- ja puhtauspalvelupäällikkönä toimivan Pettisen teemana oli perinneruoat ja koska yhteen suurimpaan juhlapyhäämme oli alle kuukausi aikaa, puheenaiheeksi nousivat erityisesti jouluruoat.

Länsi-Asikkalan Martat ry on toiminut kymmenisen vuotta, ja jäseneksi on liittynyt myös muutamia padasjokelaisia.

– Marttana olen kiinnostunut ruokaperinteistä ja onkin kiva päästä keskustelemaan, mitä perinteitä paikalla olijoilta löytyy, totesi Länsi-Asikkalan yhdistyksen puheenjohtajana toimiva Pettinen.

Yhdessä lähdettiin muistelemaan, mitä kenenkin lapsuuden kodin joulupöydästä on löytynyt laatikoiden ja kinkun lisäksi. Ensimmäiseksi keskusteluun nousivat erilaiset kalaruoat.­ Useammat paikallaolijat muistelivat, että joulupöytään on kuulunut lipeäkala.

– Isän lempiruoka, lasten inhokki, todettiin yleisöstä.

Kaloista myös siikaa ja lohta graavattuna, silakkarullat, lasimestarin silli, muikut ja silli kuuluvat itseoikeutetusti joulupöytään.

Laatikoista hämäläiseen joulupöytään kuuluu ennen kaikkea tuuvinki. Imelletty perunalaatikko kuten muutkin laatikot ovat alun perin olleet kekrin ruokia, jotka ovat myöhemmin siirtyneet joulupöytään.

– Nimenomaan Padasjoki, Asikkala, Lammi ovat perunapitäjiä, joissa peruna on arvostettu ruoka ja tuuvinkihan on perunan juhlamuoto.

Myöskään lanttu- tai porkkanalaatikon asemasta joulupöydässä ei kiistelty toisin kuin maksalaatikon noustessa puheenaiheeksi.

– Sehän on arkiruokaa, kuului kommentti.

Pettinen totesi, että maksalaatikko maistuu suomalaiselle, mutta sitä ei juuri­kaan enää kotona valmis­teta.

– Se on valmisruokien ostokärjessä, eikä sitä enää oikein osata valmistaa, onhan se työläskin tehdä. Joku minua valaisi, että eiväthän ihmiset valmismaksalaatikoita syö, he ostavat sitä koiran ruoaksi. On varmaan siinäkin perää, mutta olen sitä mieltä, että kyllä sitä ihmisetkin syövät.

Osalla makaronilaatikko, ilman jauhelihaa, kuuluu myös joulupöytään. Pettisen mukaan erityisesti Pohjois-Karjalassa se kuuluu joulupöytään yhdessä karjalanpaistin kanssa.

Maistuva porkkanalaatikko ohrasuurimoista

– Porkkanalaatikon suosittelen tekemään riisin sijasta ohra- tai kaurasuurimoon, tulee aivan mahtava maku. Makuahan porkkanalaatikkoon saa myös voilla ja tilkalla kermaa.

Oma osansa perinnettä ovat laatikoiden päälle ennen paistoa tehtävät kuviot.

– Itse olen saanut äidiltä satikutia, kun kuviot menivät väärinpäin. Hänen oppimansa perinteen mukaan lanttulaatikkoon painellaan kuviot lusikalla ja porkkanalaatikkoon pistetään haarukalla reiät.

Karjalanpiirakat on perinneruoka, joka on jouluherkku ympäri Suomen. Joulupöydässä piirakoiden kanssa ei tarjota munavoita. Leivistä maustelimppu, setsuuri ja saaristolaisleipä kuuluvat hämäläiseen joulupöytään.

Rosollista on olemassa useita eri versioita. Joidenkin mielestä rosollin kuuluu silli, toisten mielestä myös omena ja sipuli. Yhtä mieltä oltiin siitä, että kastikkeeksi kuuluu vaaleanpunainen kermavaahto etikalla maustettuna. Samoin todettiin, että kaupan sienisalaatti, johon on laitettu majoneesia, ei vedä vertoja kotona tehdylle metsäsienisalaatille, jossa on käytetty kermavaahtoa ja sipulia.

– Pohjois-Karjalassa syötiin jouluna perunavelliä, johon silmäksi pistettiin suolasieniä ja sipulihaketta.

Myös erilaisia etikkasäilykkeitä katetaan usein joulupöytään. Suurimmalta osalla olkkarilaisista joulupöydän kunkkuna toimii kinkku, mutta myös kalkkunan kannattajia löytyi. Pohjoisesta kotoisin olevilla kinkun korvaa poronpaisti.

– Kinkuista puuttuu nykyisin ihra. Meillä lapset sanoivat vuosikymmenet, että joulu ei ala ennen kuin isomummo istuu pöydän päähän ja sanoo, etteivät kinkutkaan ole kuin ennen. Ja tottahan se on.

Perinteiseen kinkun valmistustapaan kuuluu paiston loppuvaiheessa kinkulle hunnuksi tehtävä ruiskuori.

– Potkallinen se olla pitää, ja paistaa pussissa, jotta sotkua ei tule niin paljon.

Mielipide-eroavaisuuksia löytyy myös siitä, tykätäänkö kinkku syödä lämpimänä vai kylmänä.

– Itse olen tottunut siihen, että kastike pitää tehdä, vaikka sitä juuri kukaan ei syökään. Nykyisin kinkku syödään usein pelkän sinapin kanssa.

Kinkun kanssa usein tarjolle pistetään herneitä ja luumuja. Hämeessä kun ollaan, joulupöydän ruokajuomana on usein sahti tai kotikalja.

– Kotikaljan pitää olla maltaista itse valmistettua. Karjalasta peräisin tämäkin jouluperinne.

Jälkiruoaksi tarjotaan usein luumukiisseliä kermavaahdolla tai sekahedelmäsoppaa. Riisipuuro tavataan syödä heti joulurauhan julistuksen jälkeen.