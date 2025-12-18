Palojoki Apteekkari-lehdessä ★

Apteekkari-lehti on haastatellut Padasjoen apteekkaria ja kunnanjohtajaa otsikolla ”Apteekin lähtö voi aiheuttaa pienessä kunnassa ikävä kierteen.”

Jutussa Juha Rehula arvioi, että apteekki veisi mukanaan muitakin palveluja. Entisenä sosiaali- ja terveysministerinä hän kytkisi apteekit tiiviimmin osaksi julkisia sote-palveluja.

Suomen apteekkiverkosto saattaa lähitulevaisuudessa harventua, kun etenkin sivuapteekkeja suljetaan apteekkien heikentyneen taloustilanteen vuoksi. Osa sulku-uhan alla olevista sivuapteekeista sijaitsee maaseudun pienissä taajamissa, joiden väestö ikääntyy ja tarvitsee yhä enemmän terveyspalveluja. Rehulan mukaan se, että kunnassa säilyy apteekki, on tärkeää pienen kunnan elinvoimaisuuden kannalta, mutta sillä on myös symbolinen merkitys.

Padasjoen apteekkari Susanna Palojoen mukaan julkinen keskustelu apteekkien talousahdingosta on kantautunut myös apteekin asiakkaiden korviin. He ovat ilmaisseet huolensa siitä, säilyykö Padasjoella apteekki.

Kylän toisen ruokakaupan taannoinen lopetus näkyy apteekissa asiakasmäärien vähenemisenä.

– Kun asiakkaat lähtevät ruokaostoksille Vääksyyn, he hoitavat siellä samalla apteekkiasiatkin, Palojoki sanoo.

Apteekissa työskentelee farmasian ammattilaisten lisäksi kaksi lähihoitajaa, jotka puhdistavat haavoja, laittavat tukisiteitä ja paikkaavat ihmisiä.