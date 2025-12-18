Joulukalenterin viimeiset luukut ★

Kunnan hyvinvointipalvelujen toiminnallisen joulukalenterin loput luukut:

To 18.12. käy kuvaamassa kirkonkylän kauniit jouluikkunat ja postaa someen #padasjokiexperiencenothing #toiminnallinenjoulukalenteri

Pe 19.12. kirjastossa voit osallistua arvontaan, palkintoina kirjoja ja Padasjoki-ämpäri, arvonta suoritetaan ma 22.12.

La 20.12. Padasjoen kirkossa on joulukonsertti 19–20.30, vapaa pääsy, ohjelma 10 €.

Su 21.12. viimeinen päivä aikaa kiertää läpi teollisuusalueen Joulutaulu–seikkailu ja lähettää vihjeistä muodostunut ratkaisusana Saijalle 0440529219, oikealla vastauksella osallistut kakkuarvontaan.

Ma 22.12. MLL:n perhekahvilassa Palotalolla askartelua ja riisipuuroa klo 10–12. Uimahallin perinteinen vihtasauna klo 14–20, omat vihdat mukaan, normaalit uintimaksut.

23.12. kävele Tuomasvuoren maisematorneille nappaamaan kuva maisemista ja laita kuvan kanssa joulutervehdys someen hashtagilla #padasjoenkunta #muutakinkuinmummola.

Ke 24.12. kirkossa sanajumalanpalvelus klo 14 ja aattoillan hartaus klo 21.

Kaunista joulua!