Aronin Elvis-show saapuu Modettiin ★

Ravintola Modetin vuosi 2026 käynnistyy Aronin tyylikkäällä Elvis-show:­lla lauantaina 3.1.

Ylöjärveläinen Juha Leppänen alias Aron on taitava Elvis-tulkitsija ja luvassa onkin rokin kuninkaan parhaimpia ja tunnetuimpia kappaleita ”rokettirollista” rakkausballadeihin.

Leppänen tekee Aron taiteilijanimellä noin 100 keikkaa vuodessa, Padasjoella hän on esiintynyt kerran aikaisemmin. Tämän vuoden puolella on vielä jäljellä yksi kirkkokonsertti. Kirkkosalien lisäksi Aron esiintyy muun muassa baareissa, yksityistilaisuuksissa, hoiva- ja päiväkodeissa. 95 prosenttia keikoista liittyy Elvis Presleyn musiikin tulkitsemiseen. Aron on myös levyttänyt kolme levyä, joista kaksi suomen kielellä.

Vuodesta 2009 itsensä musiikilla ja tapahtumien järjestämisellä elättänyt Leppänen kävi keikkailun rinnalla pitkään päivätöissä. Elvistä hän on fanittanut kouluikäisestä asti.

– Kuuntelin paljon myös muuta 50–60-luvun musiikkia, mutta tykkäsin eniten Elviksestä. Opiskelin akateemisen loppututkinnon ja opiskelun aikana tein jonkin verran mallin töitä. Sitä sain esiintymiskipinää ja kun laulutunneilla käytyäni sain hyvää palautetta, tuntui luontevalta lähteä keikkailemaan.

Leppänen asui myös jonkin aikaa jenkeissä ja siellä järjestetyssä Elvis-kisassa hän sijoittui hienosti kolmannelle sijalle.