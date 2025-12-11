Vesiyhtiölle lainanlykkäystä ★

Padasjoen kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle rahoitusjärjestelyä, joka koskee tänä vuonna toimintansa aloittanutta Padasjoen Vedet Oy:tä.
Sen mukaan vuosi 2025 on lyhennysvapaa, joka tarkoittaa euroissa 120 502 euroa ja velkakirjan mukainen tämänvuotinen korko (28 920 €) lisätään osakeyhtiön ja kunnan välisessä velkakirjassa olevaan 2 410 046 euron velkapääomaan.
Kunnan 100-prosenttisesti omistaman vesiyhtiön rahoitusjärjestelyihin palataan erillisellä päätöksellä ensi vuoden aikana.
Padasjoen Vedet Oy:n hallitus oli anonut lainanlyhennyksen lykkäystä. Yhtiön olisi aluenperin pitänyt maksaa kunnalle 200.000,00 euroa 31.12.2025, mutta rahavirrat asiakkailta alkavat vasta hiljalleen kertyä kassaan ja nekin puolen vuoden viiveellä. Menoja on ollut koko alkuvuoden liittyen yhtiön käynnistämiseen.