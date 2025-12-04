Kaukolämpö halpenee ★

Padasjoen Energia Oy on lähettänyt asiakkailleen lämmön hinnoittelua koskevan kirjeen. Hinnanmuutos 1.1.2026 alkaen tietää kaukolämmön käyttäjille silkkaa säästöä.

Vaikka perusmaksua korotetaan 10 %, alenee energiamaksu 5 %. Yhteisvaikutus asiakkaille on lähes neljän prosentin hinnan lasku.

– Perusmaksu pohjautuu liittymissopimuksen tilavuusvesivirtaan, joka vastaa asiakkaan arvioitua energiantarvetta. Sitä ei ole korotettu ollenkaan vuonna 2007 alkaneena sopimuskautena, sanoo energiayhtiön vt. toimitusjohtaja Pekka Salonen.

– Perusmaksu muodostaa keskimäärin 12 % energialaskutuksesta. Sillä on tarkoitus kattaa lämpölaitoksen ja verkoston kiin­teät kustannukset. Sen osuuden tulisi olla noin 20 % asiakaslaskutuksesta.

Energian hinta nousi nopeasti vuosina 2023 ja 2024.

– Käyttämiemme metsähakkeen ja palaturpeen hinnan nousu tasaantui viime vuonna ja uskomme, että ne eivät nouse lähiaikoina.

Kaukolämpölaitos Taululla on tuottanut energiaa kirkonkylälle Padas­joen Energian omistamana 1.9.2024 alkaen. Laitos ja jakeluverkosto ovat toimineet häiriöttömästi, myös uusi energiankäyttö- ja seurantajärjestelmä toimii hyvin. Sen avulla on mahdollista vähentää verkoston energiahäviöitä.

Lämmityskausi oli säätiloiltaan leuto, mutta tuotanto- ja jakelukustannukset olivat alemmat kuin aiemmin kunnan laskutusperusteina käyttämät yksikköarvot. Alhaisen energiankäytön kautena keväästä syksyyn laskutus on tuotantokustannuksia pienempi, kun taas talvijaksolla toiminta on kannattavaa.

– Ensi vuonna investoimme lämpölaitoksen alueturvallisuuteen. Suunnitelmissa on alueen aitaus sekä kamera- ja kulunvalvonnan tehostus. Uusimme myös lämpölaitoksen ohjausjärjestelmän. Tavoitteina ovat laitoksen ohjaus paikallisesti, hyvä säädettävyys sekä turvallisuuden ja hälytysjärjestelmän parantaminen.