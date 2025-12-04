Kaukolämpö halpenee ★

Padasjoen Energia Oy on lähettänyt asiakkailleen lämmön hinnoittelua koskevan kirjeen. Hinnanmuutos 1.1.2026 alkaen tietää kaukolämmön käyttäjille silkkaa säästöä.
Vaikka perusmaksua korotetaan 10 %, alenee energiamaksu 5 %. Yhteisvaikutus asiakkaille on lähes neljän prosentin hinnan lasku.
– Perusmaksu pohjautuu liittymissopimuksen tilavuusvesivirtaan, joka vastaa asiakkaan arvioitua energiantarvetta. Sitä ei ole korotettu ollenkaan vuonna 2007 alkaneena sopimuskautena, sanoo energiayhtiön vt. toimitusjohtaja Pekka Salonen.
– Perusmaksu muodostaa keskimäärin 12 % energialaskutuksesta. Sillä on tarkoitus kattaa lämpölaitoksen ja verkoston kiinteät kustannukset. Sen osuuden tulisi olla noin 20 % asiakaslaskutuksesta.
Energian hinta nousi nopeasti vuosina 2023 ja 2024.
– Käyttämiemme metsähakkeen ja palaturpeen hinnan nousu tasaantui viime vuonna ja uskomme, että ne eivät nouse lähiaikoina.
Kaukolämpölaitos Taululla on tuottanut energiaa kirkonkylälle Padasjoen Energian omistamana 1.9.2024 alkaen. Laitos ja jakeluverkosto ovat toimineet häiriöttömästi, myös uusi energiankäyttö- ja seurantajärjestelmä toimii hyvin. Sen avulla on mahdollista vähentää verkoston energiahäviöitä.
Lämmityskausi oli säätiloiltaan leuto, mutta tuotanto- ja jakelukustannukset olivat alemmat kuin aiemmin kunnan laskutusperusteina käyttämät yksikköarvot. Alhaisen energiankäytön kautena keväästä syksyyn laskutus on tuotantokustannuksia pienempi, kun taas talvijaksolla toiminta on kannattavaa.
– Ensi vuonna investoimme lämpölaitoksen alueturvallisuuteen. Suunnitelmissa on alueen aitaus sekä kamera- ja kulunvalvonnan tehostus. Uusimme myös lämpölaitoksen ohjausjärjestelmän. Tavoitteina ovat laitoksen ohjaus paikallisesti, hyvä säädettävyys sekä turvallisuuden ja hälytysjärjestelmän parantaminen.