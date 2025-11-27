Vihreät haluaa ympäristönäkökulmaa päätöksentekoon ★

Padasjoen Vihreät piti syyskokouksensa maanantaina 24.11.
Puheenjohtajana jatkaa Teea Hakulinen ja hallituksen jäseniä ovat Eero Karevaara, Seija Karevaara ja Eeva-Maria Tidenberg. Varalle valittiin Salla Koukka ja Markku Mäkinen.
Toimintasuunnitelmassa esillä ovat luonto- ja ympäristönäkökulman tuominen kunnan päätöksentekoon, lähipalveluiden säilyttäminen, yhteistyö eri tahojen kanssa Padasjoen hyväksi, vihreistä teemoista viestiminen ja tutustumisretken järjestäminen esimerkiksi kiertotalouteen liittyen.