Vihreät haluaa ympäristönäkökulmaa päätöksentekoon ★

Padasjoen Vihreät piti syyskokouksensa maanantaina 24.11.

Puheenjohtajana jatkaa Teea Hakulinen ja hallituksen jäseniä ovat Eero Karevaara, Seija Karevaara ja Eeva-Maria Tidenberg. Varalle valittiin Salla Koukka ja Markku Mäkinen.

Toimintasuunnitelmassa esillä ovat luonto- ja ympäristönäkökulman tuominen kunnan päätöksentekoon, lähipalveluiden säilyttäminen, yhteistyö eri tahojen kanssa Padasjoen­ hyväksi, vihreistä teemoista viestiminen ja tutustumisretken järjestäminen esimerkiksi kiertotalouteen liittyen.