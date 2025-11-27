PaHuksella lännenratsastusta ★

Padasjoen Hevosurheiluseuran puheenjohtajana jatkaa Teea Hakulinen, rahastonhoitajana ja jäsensihteerinä Krista Kupari sekä varsinaisena jäsenenä Juha-Pekka Tinnilä.

Lauantaina 22.11. pidetyssä syyskokouksessa päätettiin pitää jäsenmaksut entisen suuruisina. Sekä senioreiden että kannatusjäsenten jäsenmaksu on edelleen kymmenen ja junioreiden viisi euroa.

PaHus järjestää ensi vuonnakin kursseja ja koulutusta sekä retkiä ja matkoja hevostapahtumiin. Kehonhuoltoa on tarkoitus järjestää edelleen sekä matkaratsastusharjoituksia ja vaellusratsastusta. Toimintasuunnitelmaan on kirjattu myös Match Show kesälle 2026.

Uutena toimintana kartoitetaan yhteistyömahdollisuutta ensiapukurssin järjestämiseksi Maakesken kyläyhdistyksen kanssa. Suunnitelmissa on myös lännenratsastuskurssin järjestäminen ensi kesänä.