Kiitä siivoojaa -päivä ★

Padasjoen kunnan puhtaanapito haastaa kaikki padasjokelaiset mukaan valtakunnalliseen puhtausalan tempaukseen.

1.12. vietetään Suomessa puhtauspäivää eli ”Kiitä siivoojaa” –päivää. Puhtausala Ry on haastanut kaikki organisaatiot mukaan tempaukseen ja tänä vuonna Padasjoen kunta osallistuu tähän vahvasti.

– Varhaiskasvatuksen lapset ja koulujen oppilaat askartelevat siistijöille kortteja. Olen haastanut kunnan johtoryhmän osallistumaan tempaukseen joko siistimällä oman työpisteensä, antamalla siistijöille kiitoskortin tai ihan vain kiittämällä siistijöitä, sekä jakamaan tietoa tempauksesta eteenpäin kertoo idean äiti, kunnan siivoustyön esihenkilö Teija Jokinen.

Kunta muistaa siistijöitään juhlatilaisuudella. Myös Padasjoen Sanomat on hengessä mukana tekemällä jutun kautta siistijöitä ja heidän tekemäänsä työtä näkyväksi.

– Viime vuonna osassa siivottavista kohteista oli mainokset puhtauspäivästä, mutta varsinaisesti päivää ei ole aiemmin juhlistettu.

Padasjoen kunnan palveluksessa on yhdeksän siistijää ja esimies. Puhtauspäivänä nostetaan esiin alan ammattilaisten tekemää näkymätöntä, mutta arvokasta työtä. Siivous ja sen laatu vaikuttavat jokaisen suomalaisen arkeen ja sen turvallisuuteen.