Jo kuusi kyläsuunnitelmaa valmiina ★

Valmistuneita kyläsuunnitelmia on esitelty julkisuudessa jo useita ja lisää valmistumisia paljastui viime viikon kylätapaamisessa Kuntalassa.

Kyläsuunnitelmia on valmistunut jo kuusi ja kolme muutakin kylää saanee suunnitelmansa viimeisteltyä siihen mennessä, kun tammikuussa on seuraava kylätapaaminen.

– Jokseenkin tarkkaan vuosi sitten lähdettiin liikkeelle. Pian ollaan tilanteessa, jossa on inventoitu kylien tilanne, kiitteli kunnanjohtaja Juha Rehula.

– Te olette omista lähtökohdistanne asettaneet seuraavien steppien tavoitteet.

Kunnanjohtajan mukaan seuraava kyläyhteistyön aihe on sen miettiminen, mitä kuntastrategian kärkihanke ”Vireät kylät yhteisöllisellä Padasjoella” käytännössä merkitsee.

Päijät-Hämeen Kylät ry:n kyläkoordinaattori Henna Pirkonen oli vaikuttunut kylien aktiivisuudesta ja siitä, miten kunnan ja kylien pitkäaikainen yhteistyö on puhjennut kukkaan Padasjoella.

– On ollut ilo kuulla Padasjoen kylien yhteistyöstä, mikä on aivan poikkeuksellista. Haluan alleviivata, miten poikkeuksellisessa kunnassa te olette ja miten poikkeuksellisia kyliä te olette. Tällaista kyläinnostusta en ole kokenut missään muussa kunnassa. Päijät-Hämeen tasolla te olette esimerkkikunta kylätoiminnassa.

Pirkonen paljasti myös, että Padasjoelta on jo saapunut yksi hakemus Päijät-Hämeen Vuoden kyläksi. Hän esitteli Paikallisuus esiin ja Hurahda Hämeeseen -hankkeita, suositteli osallistumaan kyläradiokokeiluun sekä muistutti viestinnän tärkeydestä: sitä kannattaa tehdä mahdollisimman laajasti ja monikanavaisesti.

– Voisitteko vielä laajentaa yhteistyötä kylien kesken? Etuna on se, että te tunnette jo toinen toisenne.

Kasiniemen puheenvuorossa korostui se, että kylä sijaitsee ylivoimaisesti kauim­pana kuntakeskuksesta. Toiveissa oli sekä valokuitu että maahan upotettu sähkökaapeli, jotta kylä ei olisi verkkojen kaatuessa aivan motissa.

– Jos kaikkiin kyliin saataisiin jollakin aikavälillä valokuitu, saataisiin muodostettua suljettu verkko, joka toimisi kriisitilanteissa, huomautti kyläpäällikkö Reijo Silvonen.

Arrakoski aloitti vasta juuri suunnitelmatyön, mutta on jo saanut pohjan tehtyä. Tulossa on kuvajuliste, jossa on neljä peruspilaria: asuminen, palvelut, turvallisuus ja yhteisöllisyys. Arrakoski haastoi muut kylät ottamaan nuorisojäsen hallitustyöhön ja suunnitteilla on myös kylien nuorisojäsenten verkosto.