Joulupuu Laukkasen korjaamolla

Nyt voi kuka tahansa pelastaa sellaisen lapsen tai nuoren joulun, joka muutoin olisi jäämässä ilman lahjoja.
Autopalvelut Laukkasen tiloissa avautuu perjantaina 28.11. paikalliskeräys, jossa joulukuusen oksalta voi poimia toivekortin. Myös ruokalahjakortteja ja tervehdyksiä lemmikeille otetaan vastaan. Lahjoja voi tuoda 14.12. saakka.
Autokorjaamon asiakastilassa on kauniisti koristeltu joulukuusi, jonka oksilla on pian myös paikallisten lasten ja nuorten lahjatoiveita kortteihin kirjoitettuna. Padasjoen Joulupuu-keräys tuo joulun eriarvoisessa asemassa oleville 0–25-vuotiaille.
– Idea lähti täältä. Jarmo sanoi, että täällä on perinteisesti ollut joulupuu, laitahan palamaan. Siitä tuli mieleen keräys, joka on nyt mahdollista toteuttaa, kun on tilat, kertoo keräyksen puuhanainen Miia Laukkanen.
– Lahjan pitää olla uusi, käyttämätön tai itse tehty käsityö. Se olisi paras laittaa joulukassiin, koska kaikki lahjat tarkistetaan ennen kuin luovutetaan saajalle.
Laukkanen tai lahjoittajat eivät saa tietoonsa lahjan saajaa. Lahjat toimitetaan perille kunnan sivistystoimen, MLL:n paikallisyhdistyksen ja kappeliseurakunnan kautta.
Myös netin eJoulupuu-keräykseen voi lahjoittaa, vaikka työ- tai harrasteporukalla.
– Hyvän mielen tuottamista, sitähän tämä on.
Miia Laukkanen lienee Padasjoen suurin joulufani. Kotona on ympäri vuoden erillinen jouluhuone ja elokuusta alkaen jouluteema levittäytyy vähitellen ympäri taloa.
– Jouluttaminen on ennen kaikkea syksyn synkkyyden torjuntaa.