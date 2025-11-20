Pikantissa yhteisnäyttely ja joulupuoti ★

Galleria Pikantissa on 18.11. alkanut Padasjoen Taideyhdistyksen jäsenten yhteisnäyttely.
Siihen osallistuu 13 jäsentä: Mervi Holm, Siiri Koponen, Jukka Koskela (nimimerkillä Jude K) Marketta Mäntynen, Jaakko Paarvio, Laila Paarvio, Eeva Salmensuu, Raila Suomalainen, Antero Taipale, Merja Turpeinen, Heidi Virtanen, Eleanor Virtanen ja Elisabet Virtanen. Teoksia on yhteensä 26.
Tekotapoina on öljy-, akryyliväri, tempera, veisto sekä epoksi- ja sekatekniikka. Aiheina ovat esimerkiksi maisemat, kasvit, ihmiset. Esillä on myös abstrakteja töitä.
Ensimmäistä kertaa siskokset Elisabet ja Eleanor Virtanen ovat tuoneet värikkäitä maalauksiaan Pikanttiin. Eleanor on tehnyt temperalla ja sekatekniikalla kolme työtä.
Elisabet on maalannut öljyvärillä kartongille eläinhahmoja.
Raila Suomalainen on maalannut kaksi kookasta taulua naivistisella tyylillä. Ne ovat kantaaottavia töitä. Toisessa on sarjakuvamaisesti esitetty kotieläinten kulku niityltä ruokapöytään.
Jude K on veistänyt ja maalannut mänty- ja vaahterapuiset reliefit.
Siiri Koponen on tehnyt sekatekniikalla puulle arvoituksellisen triptyykin. Hänen äitinsä Merja Turpeinen puolestaan on valmistanut sekatekniikalla diptyykin, joka jossa yhdistyy maalaus ja kolmiulotteiset ruusut.
Mervi Holm on tuonut esimerkiksi tarkalla kädellä maalaamansa akryylityön ”Varjossa etelän köynnöksen”.
Uniikit lahjat pukinkonttiin
Pikantti on jälleen myös joulupuoti.
Tarjolla on käsitöitä tekevien jäsenten valmistamia kortteja, mattoja, tyynyjä, lapasia, villasukkia, puutöitä, epoksitöitä ja mehiläisvahakynttilöitä ja paljon muuta käärittäväksi pukinkonttiin.
Pikantti osallistuu jälleen Padasjoen Yrittäjien joulunavauspäivään lauantaina 29.11.
Pikantti on suljettu 6.12., 24.–26.12., 1.1. ja 6.–10.1.