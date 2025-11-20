Lasten vuonna teemakuukaudet ★

Padasjoen kunnan teema ensi vuonna on lapset ja nuoret. Joka kuukaudelle on oma teemansa, jonka ympärille toivotaan lisätapahtumia paikallisilta yhdistyksiltä.

– Uutta ei välttämättä tarvitse keksiä, vaan tuoda esiin kaikkea sitä, mitä meillä jo on, totesi hyvinvointijohtaja Pauliina Koskela tiistain 18.11. Yhdistysillassa ja toivoi runsaasti tapahtumailmoituksia.

Tammikuussa aloittaa työnsä lukukoordinaattori Siri Suontausta, joten vuoden ensimmäisen kuukauden teemaksi valittiin lukutaito. Yleisöstä toivottiin satutuokioita takaisin kirjastoon ja lukudiplomia alakoululle.

– Lukutaito on hirveän tärkeä, koska lapset ja nuoret lukee nykyään tosi vähän.

Helmikuu on talviliikunnan kuukausi. Silloin on varmimmin lunta ja jäätä, jotta hiihto- ja luistelutapahtumia voidaan järjestää.

Maaliskuussa on aiheena ruoka ja ravitsemus. Välipalakokeilu on Pappilanmäellä lähtenyt hyvin liikkeelle ja sen toivottiin laajenevan alakoulullekin.

Huhtikuu on otollinen liikenneturvallisuuden kuukausi, kun lumet sulavat kaduilta. Huhtikuun lopulla on ollut Liikennepuiston kaudenavajaiset, jossa on mukana Liikenneturva ja Poliisi. Lisäksi poliisi on vieraillut Nuokulla ja tavannut mopopoikia. Nuokulla on myös huollettu pyöriä.

Toukokuun teema on ympäristö, onhan toukokuussa Ympäristöviikko ja Geopark-viikko sekä kylien roskienkeruutalkoot. Luonnonystävät mietti vieraslajikitkennän kytkemisestä ulkoliikuntatapahtumaan lapsiperheille.

Kesäkuussa teemana on leirit, leikkipuistot ja ulkoliikunta. Koulun loputtua alkavat kesäkerhot ja teeman kautta tuodaan esiin myös sivukylien ulkoliikuntapaikkoja ja -mahdollisuuksia.

Kunta on luopumassa kolmesta leikkipuistosta: Majavatien, Rysätien ja Ilmoilan leikkipuistoista, joilla ei ole ollut kovin paljon käyttöä.

– Vastaavasti panostetaan Liikennepuistoon ja Koivutien leikkipuistoon, kertoi ympäristösihteeri Maria Virtanen.

– Liikennepuistoon on toivottu tankkauspistettä ja poliisiasemaa.

Heinäkuun teemana on perinneleikit ja kulttuuri. Kotiseututalolla alkaa vanhojen leikkikalujen näyttely, jonka yhteyteen on mietitty jonkinlaisia kesäolympialaisia. Nuorisovaltuusto suunnittelee kulttuuritapahtumaa.

Elokuussa on valtakunnallinen Luonnon ja Nuku yö ulkona -päivä, joten teemana on luonto ja retkeily. Syyskuussa alkaa harrastuskausi ja yhdistysten toiminnot: teemana tuolloin harrastukset ja yhteisöllisyys. Lajiesittelyt ja avoimet ovet sopisivat hyvin syyskuulle.

Uinti ja uimataito olisi lokakuun teema.

Marraskuun teemana on vaikuttaminen ja osallisuus. Marras-joulukuun vaihteessa valitaan uusi nuorisovaltuusto ja marraskuu on ehdokkaiden kampanjointiaikaa. Valtakunnallinen nuorten politiikkaviikko on usein osunut marraskuulle.

– Ajateltiin, että silloin järjestettäisiin Padasjoen ensimmäinen lapsiparlamentti, paljasti Koskela.

Joulukuu menisi jouluteemalla. Koskelan kysyttyä, olisiko ilotulitus paikallaan nyt teemavuoden alkaessa vai sitten vasta loppuessa, yhdistysväki toivoi moniäänisesti molempia.

Paikallislehti on talkoissa mukana eli joka kuukauden teema esitellään etukäteen tarkemmin Padasjoen Sanomissa. Teematapahtumista toivotaan tieto tietysti myös kunnan tapahtumakalenteriin ja tapahtumailmoituksen yhteyteen voi liittää kunnan teettämän teemavuoden logon.

Nyystölän kyläyhdistys kertoi jo suunnitelleensa eri kylien nuorten toiminnallista kokoontumista. Nuorten edustaja on jo Arrakosken, Nyystölän ja Kirkonkylän kyläyhdistyksissä ja nuorisoedustajaa toivottiin muihinkin kyliin ja yhdistyksiin.

Lopuksi keskusteltiin tulevasta toiminnallisesta joulukalenterista.