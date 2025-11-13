Ukrainan kirjeenvaihtaja Fedorov kertoo kirjoistaan Kotiseututalolla ★

Televisiosta tuttu Maxim Fedorov vierailee Padasjoella 5.12.

Kotiseututalolla klo 14.30 alkavassa tilaisuudessa Fedorov kertoo kirjoistaan ja työstään Ukrainassa: hän on toimittajana seurannut Ukrainan tilannetta lähietäisyydeltä jo yli kolmen vuoden ajan.

Maxim Fedorov, kuva: Petri Mast.

Fedorovilta ovat ilmestyneet teokset Minun Ukrainani (2023), Sodan näyttämöt (2024) ja nyt syksyllä ilmestynyt Itsenäisyydestä itsenäisyyteen (2025). Kirjoissaan hän kertoo kokemuksistaan kirjeenvaihtajana Ukrainassa sekä Suomen ja Ukrainan kahdenvälisistä suhteista neuvostoaikana.

Venäjällä syntynyt Fedorov varttui Pietarissa, mutta äidin suku on Ukrainasta. Kielitieteilijäksi opiskellut toimittaja puhuu nykyään yhdeksää kieltä, suomeakin täydellisesti.

Fedorov muutti Suomeen vuonna 2006 päästyään Helsingin yliopistoon maisterivaiheen opiskelijaksi. Ylelle hän pääsi töihin ensimmäistä kertaa vuonna 2013, kun sinne perustettiin venäjänkielisten uutistoimitus. Hänen piti aloittaa Moskovan kirjeenvaihtajana, kun Ukrainan sota helmikuussa 2022 alkoi.

Seuraavana vuonna syntyi esikoisteos, viime vuonna toinen ja kolmas on juuri julkaistu.

Kyyditys Vääksyyn

Fedorov on parhaillaan kirjastokiertueella, jonka kaikissa paikoissa on todella suuri yleisömäärä. Padasjoella tilaisuus on päivällä, koska samana päivänä hän vierailee Asikkalassa klo 17. Naapurikunnan tilaisus myös striimataan.

– Tarvittaessa järjestämme kyydin myös Asikkalan tilaisuuteen, kerrotaan kirjastosta.

– Kotiseututalon tilat ovat rajalliset, joten tarjoamme 50 hengelle mahdollisuuden varata paikan etukäteen. Varaus takaa istumapaikan salissa.