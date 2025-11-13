Sotaveteraaniyhdistykselle uusi nimi ★

Padasjoen Sotaveteraaniyhdistys jatkaa arvokasta sotiemme perinnetyötä.

Yhdistyksen hallituksen kokouksessa on päätetty yksimielisesti jatkaa 4.12.1967 perustetun Padasjoen Sotaveteraanit ry:n toimintaa. Yhdistyksen nimeksi on päätetty muuttaa Tammenlehvän Padasjoen Perinneyhdistys ry. Tammenlehvän Perinneliitto jatkaa veteraanien tukityötä ja veteraaniperinteen säilyttämistä.

Yhdistyksen perinteinen joulupuurotilaisuus on parin viikon päästä ja itsenäisyysjuhlallisuuk­sien jälkeen yhdistys jakaa entiseen tapaan joulukassit veteraaneille, leskille ja sotaorvoille.