Sotaveteraaniyhdistykselle uusi nimi ★

Padasjoen Sotaveteraaniyhdistys jatkaa arvokasta sotiemme perinnetyötä.
Yhdistyksen hallituksen kokouksessa on päätetty yksimielisesti jatkaa 4.12.1967 perustetun Padasjoen Sotaveteraanit ry:n toimintaa. Yhdistyksen nimeksi on päätetty muuttaa Tammenlehvän Padasjoen Perinneyhdistys ry. Tammenlehvän Perinneliitto jatkaa veteraanien tukityötä ja veteraaniperinteen säilyttämistä.
Yhdistyksen perinteinen joulupuurotilaisuus on parin viikon päästä ja itsenäisyysjuhlallisuuksien jälkeen yhdistys jakaa entiseen tapaan joulukassit veteraaneille, leskille ja sotaorvoille.