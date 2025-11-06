Torstaina marraskuun 6. päivänä 1975 ★

Padasjoen Metalli toi padasjokelaisia takaisin kotiseudulle. – Yli 10 vuotta sitten keskusteltiin, miksi Padasjoella odotetaan, että muualta tulisi yrittäjiä. Miksi ei yritettäisi itse? Tällaista keskustelua kävivät tuolloin johtaja Erkki Lehto ja paikallisen Kansallispankin pankinjohtaja Pekka Mäkijärvi. Keskustelun tulos on nähtävissä nyt Taulun teollisuusalueella, jossa on kunnan suurimpiin yrityksiin lukeutuva Padasjoen Metalli Oy. Yritys lähti käyntiin vaatimattomasti vuonna 1971 Lehdon tyhjäksi jääneessä navetassa Maakeskessä. 15. lokakuuta 1973 Metalli siirtyi Taululle uuteen teollisuushalliin, jonka kunta oli rakennuttanut.

Kunnanhallitus keskusteli kirkonkylän rakennuskaavan laajentamisesta Kullasvuoren suuntaan. Valtuustolle päätettiin ehdottaa maankäytön yleissuunnitelman laatimista Nelostien ja kirkonkylän väliin. Keskioluen kauppa- ja baarimyynnistä ei tehty ratkaisua, vaan päätettiin ehdottaa valtuustolle asian käsittelyn siirtämistä ja odotella valtakunnallista ratkaisua. Keskiolutlain mukaan keskioluen vähittäismyyntiä ja anniskelua saa harjoittaa ainoastaan kunnissa, joiden kunnanvaltuusto on antanut siihen suostumuksensa.

Yksi hakija Padasjoen lääkärin virkaan. Lääk.lis. Eeva Heikinheimoa ehdotti terveyslautakunta valittavaksi II terveyskeskuslääkärin virkaan. Hän oli ainoa virkaan hakenut.

Kärjessä Padasjoen verokalenterissa. 1. Hämeenlinnan kaupunki 208 470 äyriä, 2. T:mi Hämeen Kehräämö 203 910, 3. Metsäntutkimuslaitos 193 660, 4. Havas Toivo 134 450, 5. Vikström Erkki 99 810, 6. Lahden seudun kauppakunta 96 450, 7. Metsähallitus 95 540, 8. Yhtyneet Paperitehtaat 92 970, 9. Lehtomaa E. Ilmari 91 320, 10. Maataloustuottajain Keskusliiton Säätiö 90 740, 11. Kesko Vaatetustehdas 86 980, 12. Yhtymä Järmä 84 150.

Lentopallon 4-sarjan ottelu Yritys-Roxon Yhteiskoululla.