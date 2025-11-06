PadMu:lla uudet kotisivut ★

Padasjoen Moottoriurheilijat ry:n syyskokous pidettiin 26. lokakuuta 2025. Yhdistyksen toiminta jatkuu tutulla ja hyväksi havaitulla linjalla ilman suurempia muutoksia.

Kelkkajaoston puheenjohtajana toiminut Jussi Luukko luovuttaa tehtävänsä Tuomo Mertsalmelle, joka aloittaa tehtävässä tulevalla kaudella. Kokouksessa päätettiin myös muutoksista kelkkapuolen jäsenmaksuihin. Jatkossa ABC:ltä ja Aijakasta on saatavilla vain päivälupa (20 €) ja viikonloppulupatarra (30 €). Vuosilupatarroja ei enää myydä, vaan vuosilupa sisältyy PadMun jäsenmaksuun (60 €).

Halukkaat voivat liittyä yhdistyksen jäseniksi: tarkemmat ohjeet löytyvät PadMun verkkosivuilta.

Kokouksessa keskusteltiin myös tulevan talven tapahtumista. Perinteisen Päijät-Hämeen ympäriajon eli Päitsin valmistelut ovat jo hyvällä mallilla, ja pikkujoulut saattavat olla myös ohjelmassa.

Yhdistyksen verkkosivut ovat hiljattain uudistuneet, ja jäsenistöä sekä moottoriurheilun ystäviä kannustetaan vierailemaan niillä ajankohtaisten uutisten ja tapahtumatietojen parissa: https://www.padmu.fi/

PadMun väki haluaa esittää lämpimät kiitokset kaikille maanomistajille, joiden myötämielisyys ja yhteistyö mahdollistavat seuran toiminnan vuodesta toiseen.