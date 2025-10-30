Talviuintipaikka avataan ★

Kunnan talviuintipaikka satamassa avataan tällä viikolla.

Päijänteeseen pääsee pulahtamaan satamaravintolan varastorakennuksen luota, jossa on pukeutumistilat avainkoodin lunastaneille.

– Viime kausi oli vielä niin sanotusti tynkä, kun saatiin paikka avattua vasta alkuvuodesta, mutta käyttäjiä oli silti ihan kiitettävästi, sanoo hyvinvointijohtaja Pauliina Koskela.

– Todellista kävijämäärää emme tiedä, kun kaikkihan eivät lunastaneet kausimaksua, millä saa avainkoodin pukuhuoneen lukkoon. Osa käy uimassa niin, etteivät käytä pukuhuonetta ollenkaan.

