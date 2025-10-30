Leppäsestä uusi MPN:n puheenjohtaja ★

Helmikuussa perustettu Padasjoen seudun Maanpuolustusnaiset ry piti ensimmäisen syyskokouksensa 26.10. Paloaseman luentotilassa.

Hallituksessa on vuonna 2026 seitsemän jäsentä: Heidi Leppänen (pj), Merja Kuronen (varapj), Päivi Pyykkö, Hanna Luukko, Annamaija Pyykkö ja Marleena Lampinen. Kuvasta puuttuu Tiina Pylvänen. Hallitus pyrkii kokoontumaan kuukausittain.

Etänä osallistui puheenjohtaja Sanni Seppälä, koska hän on muuttanut Posiolle ja jättäytyi nyt rivijäseneksi.

– Elämä vei sen verran kauas, että hallitustyöskentely on käytännössä hieman haastavaa. Olen todella kiitollinen kaikille, jotka viette toimintaa eteenpäin Padasjoella, koska paikallisyhdistyksen perustaminen oli minulle supertärkeää, sanoi Sanni Seppälä.

Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Heidi Leppänen, joka on tähän saakka toiminut varapuheenjohtajana. Varapuheenjohtajaksi puolestaan nousi hallituksessa mukana ollut Merja Kuronen. Hallituksen muiksi jäseniksi nimettiin Hanna Luukko, Päivi Pyykkö, Annamaija Pyykkö, Tiina Pylvänen ja Marleena Lampinen. Toiminnantarkastajana toimii Marianne Julin.

– Homma on saatu rokkaamaan ja nyt tarvitaan todellista heittäytymistä, että päästään jäsenhankintaan kunnolla kiinni. Jäsenmaksut jäivät perustamisvuonna kokonaisuudessaan yhdistykselle, mutta ensi vuonna piiri ja liitto vievät välistä omansa, jolloin jäsenmaksutuotto pienenee oleellisesti, huomautti kokouksen puheenjohtaja Heidi Leppänen.

Seppälä muistutti yhdistyksen seudullisuudesta: alun pitäenkin oli tarkoituksena saada jäseniä myös naapurikunnista. Päijät-Hämeessä oma yhdistys on jo joka kunnassa paitsi Asikkalassa ja Sysmässä. Kuhmoisissakaan, joka on Pirkanmaan maakunnassa, ei ole MPN-yhdistystä.

Jäsenmaksut ovat yhdistyksen suurin tulonlähde kunnalta haettavien avustusten lisäksi. Jäsenmaksu päätettiin pitää entisenä eli 30 euroa varsinaisilta ja 10 euroa kannatusjäseniltä. Menopuolella taas isoimpia eriä ovat jäsenillat ja muut tapahtumat sekä pienhankinnat toiminnan edistämiseen.

Piirikokous keväällä

Yhdistys on järjestämisvastuussa Päijät-Hämeen piirin kevätkokouksesta. Piirikokous ei aiheuta isoa lovea yhdistyksen pankkitilille, sillä kokousväki maksaa osallistumismaksun, joka kattaa ruokailukulut.

Tämän vuotiseen tapaan järjestetään ensi vuonnakin ahkerasti jäseniltoja, jotka voivat olla koulutusta, luentoja, retkiä jne. Näihin toivotaan jatkossakin potentiaalisia jäseniä mukaan tutustumaan toimintaan.

Paikallisen reserviläisyhdistyksen kanssa Maanpuolustusnaisilla on ollut luontevaa yhteistyötä alusta alkaen. Tulossa on vielä joulukuussa mm. yhteinen Joulutulet–tapahtuma itsenäisyyspäivää seuraavana torstai-iltana Kaunismäessä. Itsenäisyysjuhlaan maanpuolustusnaiset tuovat järjestöjen tervehdyksen sekä osallistuminen lippulinnaan ensimmäistä kertaa.

Toimintasuunnitelmaan kuuluu MPK:n kautta joko pistoolikurssi aloittelijoille tai kivääriammunnan jatkokurssi mahdollisesti ensi keväälle. Jäsenhankintaa tehdään tapahtuminen kautta, lisäksi tarkoitus on teettää flaijeri, jota voi jakaa toiminnasta kiinnostuneille.

Suunnitelmissa on myös osallistuminen piirin ja liiton toimintaan. Hallitukselle annettiin valtuudet päättää kokousedustajista. MNL–liittokokous pidetään 21.–23.11. Tampereella.