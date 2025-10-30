Espanjalaisryhmä tanssii alakoululla ★

Kunta sai nopealla aikataululla tarjolle kaikille avoimen tanssiesityksen. Kullasvuoren koululle saapuu 35 esiintyjää ja bändi pyhäinpäivän aattona perjantaina 31.10. klo 9.30.

Tanssiryhmän ohjelmisto on monipuolinen ja kostuu lähes sadasta eri tanssista. Värikkäät ja koristeelliset esiintymispuvut edustavat kaikkia Burgosin maakunnan alueita.

Ryhmä on yksi Hollolan kansainvälisen Hollo & Martta –kansantanssi- ja musiikkifestivaalin esiintyjistä. Viikon mittainen kansanmusiikin juhla esittelee laajasti kansainvälistä kansantanssikirjoa ja kansallispukujen loistoa. Esiintyjiä on 135 Suomesta, Espanjasta, Latviasta, Tšekinmaalta, Ukrainasta ja Unkarista.

Tierras Del Cid –tanssiryhmän perusti vuonna 1970 katolisen työläispiirin perustaja Victoria Gil Tobar. Ryhmä esiintyy usein Burgosissa esittäen tansseja pyhiinvaelluksista ja suojeluspyhimyksistä. Provinssin ulkopuolella ryhmä on osallistunut satoihin kansanperinnefestivaaleihin, joita järjestetään Espanjan eri kaupungeissa. Tanssiryhmä on esiintynyt myös ulkomailla neljällä mantereella.

Puolituntinen esitys on maksuton.