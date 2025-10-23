Taitaja9 –kisoista ensimmäinen ja neljäs sija Padasjoelle ★

Tiistaina 14.10. Lahdessa järjestettiin jokavuotinen Taitaja9 –tapahtuma, johon osallistuu 7.–9.-luokkalaisia kolmen hengen ryhmissä.

Ryhmät suorittavat erilaisia tehtäviä ja viisi nopeinta pääsee aluekilpailuun Forssaan jatkoon. Padasjoelta kisoihin osallistui viisi joukkuetta, joista yksi sijoittui ensimmäiseksi ja toinen neljänneksi.

Anni Rantanen, Meeri Taipale ja Sara Kortelainen eli Konkariinat voitti Lahdessa.

Skills Finland ry:n järjestämään kisaan osallistuu vuosittain noin 10 000 yläkoululaista. Tänä vuonna Päijät-Hämeen paikalliskilpailu oli Salpauksen keskustakampuksella Vipusen kadulla. Kilpailuun osallistui 72 joukkuetta.

– Päivä alkoi bussimatkalla Padasjoelta kisapaikalle. Perille saavuttiin hieman myöhässä, mutta loppu avajaispuheesta ehdittiin vielä kuulla, kertoo Vivian Nieminen.

– Tämän jälkeen lähdettiin rasteille suorittamaan tehtäviä. Välissä oli ruokailu ja sitten vielä vähän lisää rasteja ja päivän lopuksi palkintojenjako, jossa palkittiin viisi parasta joukkuetta.

Tehtäviä oli monipuolisesti matemaattisista laskuista hiusten laittoon ja ompelukoneen käyttöön.

Ensimmäiselle sijalle sijoittui Konkariinat eli yhdeksännen luokan oppilaat Meeri Taipale, Anni Rantanen ja Sara Kortelainen ylivoimaisella ajalla, josta seuraavaksi tulleet olivat 10 minuuttia jäljessä. Neljänneksi sijoittuneessa toisessa Padas­joen joukkueessa Takapajuloissa oli Vivian Nieminen, Sea Chatmontree ja Taina Salmi.

– Oli hauska ja onnistunut kilpailu ja tehtävät olivat suhteellisen helppoja. Yhteistyöllä pärjäsi hyvin, kertoo Meeri Taipale.

Anni Rantanen taas sanoo, että ”Ilman tiimikavereita siitä ei olisi tullut mitään ja voitto tuntuu yhä uskomattomalta, vaikka alusta asti oli täysi luotto joukkueen mahdollisuuksiin”.

Vivian Nieminen, Taina Salmi ja Sea Chatmontree.

Vastuuopettaja Vesa Koskinen piti Konkariinojen vahvuutena joukkueen loistavaa yhteishenkeä ja erilaisten ammattialojen tehtävien hyvätasoista suorittamista. Joukkue osoitti jo vuosi sitten vahvaa osaamista Taitaja9 –alkukilpailussa.

– Hieno saavutus pienelle maaseutupaikkakunnan koululle, jolla on useita hyviä sijoituksia kilpailussa myös aikaisemmilta vuosilta. Padasjoelta löytyy vuosittain yhä uusia oppilaita, joilla on hyvät ongelmanratkaisukyvyt ja monipuoliset käden taidot, joita vaaditaan kilpailussa menestymisessä.