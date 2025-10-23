79 luontokuvaa osallistui kilpailuun ★

Lähiluontokuvia kertyi raadin arvosteltavaksi yhteensä 79. Padasjoen Luonnonystävien juhlavuonnaan julkistaman valokuvauskisan ylivoimaises­ti suosituin aihe olivat linnut. Niitä oli 35 %­ kaikista kilpailukuvista.

Sari Taipale oli yksi kilpailun lintukuvaajista.

Pikkulintuja, oravia, maisemapotretteja, järvinäkymiä. Lähiluontoa oli kuvattu kilpailuun ilahduttavan monesta kantista.

Kilpailuun lähetetyt valokuvat jaettiin neljään sarjaan: Eläimet ja kasvit, Linnut, Maisema ja Vesistö. Muutama otos oli epätarkka, eikä siksi päätynyt edes lähempään tarkasteluun, mutta kaiken kaikkiaan kuvat olivat hyvätasoisia ja toivat hyvin esille Padas­joen monipuolista luontoa.

– Kuvia oli kivasti myös eri puolilta kuntaa ja kaikilta vuodenajoilta, totesi raadin puheenjohtaja Karin Bäcklund.

– Ja kuvia olivat ottaneet sekä vakituiset että kausiasukkaat, kuten toivoimmekin.

Raadissa oli Maria Virtanen Padasjoen kunnasta, Karin Bäcklund Padasjoen Luonnonystävistä, paikallinen valokuvaaja Tomi Helminen ja Padasjoen Sanomien päätoimittaja Jaana Tanner. Taustalla kisan ainoa rakennuksen kuva Palsan myllyltä.

Raatia ihmetytti, missä kaikki kukkakuvat olivat. Niitä ei toimitettu arvosteltavaksi ainuttakaan, vaikka kukat ovat varmankin yleisimpiä kuvauskohteita luonnossa liikkuessa. Moni oli räpsäissyt kisakuvansa kännykällä, mutta kilpailijoiden joukossa oli useampia, jotka sähköpostiviestissään kertoivat tapanaan olevan liikkua luonnossa kameran kanssa.

Jokaisesta sarjasta valittiin kolme parasta eli yhteensä 12 kilpailijaa palkitaan Padasjoen Luonnonystävien 30-vuotisjuhlassa marraskuussa. Kisakuvista järjestetään myös valokuvanäyttely Kotiseututalolla ja kirjastossa, lisäksi 12 lähiluontokuvaa päätyy koululaisten perinteiseen Padasjoki-seinäkalenteriin.