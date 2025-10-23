79 luontokuvaa osallistui kilpailuun ★

Lähiluontokuvia kertyi raadin arvosteltavaksi yhteensä 79. Padasjoen Luonnonystävien juhlavuonnaan julkistaman valokuvauskisan ylivoimaisesti suosituin aihe olivat linnut. Niitä oli 35 % kaikista kilpailukuvista.
Pikkulintuja, oravia, maisemapotretteja, järvinäkymiä. Lähiluontoa oli kuvattu kilpailuun ilahduttavan monesta kantista.
Kilpailuun lähetetyt valokuvat jaettiin neljään sarjaan: Eläimet ja kasvit, Linnut, Maisema ja Vesistö. Muutama otos oli epätarkka, eikä siksi päätynyt edes lähempään tarkasteluun, mutta kaiken kaikkiaan kuvat olivat hyvätasoisia ja toivat hyvin esille Padasjoen monipuolista luontoa.
– Kuvia oli kivasti myös eri puolilta kuntaa ja kaikilta vuodenajoilta, totesi raadin puheenjohtaja Karin Bäcklund.
– Ja kuvia olivat ottaneet sekä vakituiset että kausiasukkaat, kuten toivoimmekin.
Raatia ihmetytti, missä kaikki kukkakuvat olivat. Niitä ei toimitettu arvosteltavaksi ainuttakaan, vaikka kukat ovat varmankin yleisimpiä kuvauskohteita luonnossa liikkuessa. Moni oli räpsäissyt kisakuvansa kännykällä, mutta kilpailijoiden joukossa oli useampia, jotka sähköpostiviestissään kertoivat tapanaan olevan liikkua luonnossa kameran kanssa.
Jokaisesta sarjasta valittiin kolme parasta eli yhteensä 12 kilpailijaa palkitaan Padasjoen Luonnonystävien 30-vuotisjuhlassa marraskuussa. Kisakuvista järjestetään myös valokuvanäyttely Kotiseututalolla ja kirjastossa, lisäksi 12 lähiluontokuvaa päätyy koululaisten perinteiseen Padasjoki-seinäkalenteriin.