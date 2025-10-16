Upseerit taas mitaleilla maaottelumarssilla ★

Padasjoen Reserviupseerit ry sijoittui tänä vuonna toiseksi valtakunnallisessa Maaottelumarssissa.

Päijät-Hämeen Reserviupseeripiiri oli Reserviupseeriliiton toiseksi aktiivisin Kainuun jälkeen.

– Voittoa lähdettiin hakemaan ja voittoon uskottiin koko ajan, mutta hopealle jäätiin. Huonolle ei hävitty, kommentoitiin upseerismiehistä.

– Marssijoiden kesken vallitsi hyvä yhteishenki. Marssitilanne kirjattiin päivittäin sähköpostiviesteinä.

Christian Creutz ja Jukka Luukko keräsivät jälleen rutkasti kilometrejä Padasjoen Reserviupseereille. Kuva historiallisen Saksalan kartanon puukujilta, jotka ovat ulkoilijoiden suosiossa muulloinkin kuin marssihaasteen aikana.

Yhdistyssarjassa alle 150 jäsenen yhdistyksistä aktiivisin oli Ristijärven Reserviupseerit. Kolmanneksi tuli Ilomantsi.

Syyskuun aikana järjestetty viides Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton yhteinen Maaottelumarssi keräsi huimat 7 300 suoritusta ja yli 92 000 marssittua kilometriä. Viime vuonna kilometrejä kertyi 85 000.

Aktiivisin Reserviläisliiton piiri oli Kainuu ja alle 150 jäsenen yhdistyksistä Ristijärvi. Yli 150 jäsenen yhdistyksistä aktiivisin oli Ylihärmän Reserviläiset.

Osallistujien kesken arvottiin Varustelekan lahjakortteja ja RES-tuotepalkintoja. Maaottelumarssi ei ole vain liikuntahaaste, samalla tehtiin hyväntekeväisyyttä. Tänä vuonna merkkituotot lahjoitetiin lyhentämättöminä UkrainApu ry:lle Ukrainan tukemiseksi.