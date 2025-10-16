Puolentoista metrin korkuiset aallot keikuttivat veneitä Järvilohiuistelun SM-kisoissa ★

Tämän vuoden avoimet järvilohiuistelun SM:t käytiin viime viikonloppuna Päijänteellä tuulisessa, jollei­ jopa myrskyisessä säässä.

Mitat täyttäviä saaliskaloja puntarille asti ei liiemmälti tullut: lauantaina vaa’alle saatiin neljä yli 60-senttistä lohikalaa ja sunnuntaina saalisseurannan perusteella punnittavaksi oli tulossa yhdeksän kalaa, joista kuitenkin yhden venekunnan myöhästyttyä punnittiin vain seitsemän.

Paras venekunta tänä vuonna oli K-71, jonka miehistönä toimivat Mikko Makkonen, Niko Hirvonen ja Santeri Suomi. Lauan­taina 0-kerhoon jäänyt joukkue nappasi sunnuntaina kaksi puntariin kelpaavaa järvitaimenta: 62-senttisen ja 2715 grammaa painavan sekä 68 cm pitkän ja 3680 grammaisen.

– Uistelimme Tehinselällä vaikka tuuli kovempaa kuin eilen. Tänään ajelimme ehkä vähän pohjoisempana eiliseen verrattuna.

Mikko Makkonen, Niko Hirvonen ja Santeri Suomi saivat sunnuntaina tuuliselta Tehinselältä kaksi kalaa ja se riitti kisan voittoon.

Ensimmäisen SM-kultansa saanut joukkue, osallistui kisaan samalla kokoonpanolla neljättä kertaa.

– Santeri on hollolalainen, Niko Mikkelistä ja itse asun Lahdessa, kertoo Hirvonen.

Eri paikkakunnilla asustavia uistelijoita yhdistää se, että kaikilla on kesämökit Konnevedellä.

Toiseksi paras venekunta oli Sera eli Markus Tiilikainen ja Marko Nevalainen. Mäntyharjulaiset onnistuivat nappaamaan lauantain neljästä puntarille asti tulleesta lohikaloista kaksi. Venekunnan saaliksi saamat järvitaimen ja järvilohi olivat molemmat 66 cm pitkiä, mutta taimen painoi 3475 g ja lohi vain 2410 grammaa.

– Hirveä keli, kalat löytyivät pinnasta. Oltais oltu voitossa kiinni, jos saamamme järvilohi olisi ollut vähän pulleampi, kommentoi Nevalainen, kun voitto jäi reilun 500 gramman päähän.

Markus Tiilikainen ja Marko Nevalainen saivat lauantain neljästä saaliskalasta kaksi.

Venekunta muutti suunnitelmia kesken lauantaipäivän ja ajoivat 6–7 km vastatuuleen.

– En ole koskaan nähnyt noin isoja aaltoja, vaikka ollaan 20 vuotta kierretty kisoja.

Kolmanneksi parhaaksi venekunnaksi ylsi Salsa fishing, jonka siimoihin tarttui yksi ainoa, mutta kisojen suurin lohikala. 76-senttinen järvitaimen painoi 5285 grammaa. Salsa fishingin miehistö koostui hyvinkääläisestä Jukka Ryynnäsestä ja porvoolaisesta Ossi Härkösestä.

Jukka Ryynänen ja kisan suurin kala.

– Eilen karkuutettiin kaksi kalaa, haastava oli keli, tänään tuuli vielä enemmän kuin eilen. Olimme eteläisellä puolella aluetta, siellä oli sentään vähän saaria vaimentamassa tuulta.

Salsa fishing 1 paras joukkue

Kisan paras joukkue oli Salsa fishing 1, jonka muodostivat kultaa napannut venekunta Salsa Fishing ja toiseksi tullut Sera. Toiseksi tuli Rennoin rantein -joukkue ja kolmanneksi Korpi Kulta.

Padasjokelaiset Virtasen veljekset Sami ja Marko, osallistuivat kisaan yhdessä Elina Rantasen kanssa lauantaina.

– 53-senttinen saatiin, mutta ei puntarille asti yhtään. Keli oli karmea, aallot ovat toista metriä korkeita. Nyt näyttäisi siltä ettei huomenna lähdetä järvelle. Kuinka näihin SM-uisteluihin aina osuukin myrsky, ihmetteli Sami.

– Kisoissa Tehinselällä on yleensä parikymmentä venettä uistelemassa, mut­ta nyt taisi olla neljä. Kaikki hakivat suojaisempia paikkoja reunoilta.

Kala oli padasjokelaisten mielestä passiivisella päällä.

– Ollaan vissiin tultu vanhoiksi ja olla juurikaan tällä kaudella keritty vetää. Ehkä vielä joulukalaa lähdetään yrittään. Muuten odotellaan ensi kesää.