Valokuituverkon ennakkomyyntiä kirkonkylällä ★

Alkusyksystä on kirkonkylän tonttiliittymiin ilmestynyt Fibernetin kylttejä kuin sieniä sateella. Yhtiöstä todetaankin, että valokuituverkon ennakkomyynti Padasjoen taajama-alueella on hyvässä vauhdissa.

Fibernet Finland Oy suunnittelee valokuituverkon rakentamista Padas­joen keskustaajamaan. Sopimuksia on saatu solmittua jo hyvin, mutta päätöstä rakentamisesta ei vielä ole. Fibernet mainostaa tuovansa huippunopeat yhtey­det alueen kotitalouksille, taloyhtiöille ja yrityksille.

– Hyvin on myynti vetänyt. Verkon rakentamispäätös pyritään tekemään mahdollisimman pian, kun riittävä määrä asiakkaita on tehnyt ennakkotilauksen liittymästä, kerrotaan yhtiön viestinnästä.

Fibernet rakentaa verkkonsa ensisijaisesti täysin uudenlaisella menetelmällä: tiealueita ei tarvitse lainkaan sulkea rakentamisen ajaksi ja yksi asuinkatu on tehty yhdessä työpäivässä. Ekologisella mikrosahaustekniikalla mahdolliset tienylitykset tehdään 2 cm leveinä uomina, jotka on nopeasti peitetty.

– Fyysinen yhteys on nopeampi ja luotettavampi kuin mikään muu verkkoyhteys. Toimiva verkkoyhteys on vuosikymmenten investointi ja nostaa myös kiinteistön arvoa.

Liittymä pyritään toimittamaan 9 kk kuluessa rakentamispäätöksestä. Maahan asennetaan suojaputki, johon valokaapeli asennetaan puhallustekniikalla.

Fibernet on perustettu Suomeen vuonna 2019. Fibernet Finland Oy:n omistavat CEBF ja Ociusnet Group AB. CEBF on Euroopan Komission ja Euroopan Investointipankin yhteinen rahasto, joka rahoittaa valokuituverkkojen rakentamista Euroopassa tavoitteenaan lisätä valokuidun saatavuutta EU:n tavoitteiden mukaisesti. Ociusnet Group AB on ruotsalainen valokuituverkkojen kokonaistoimittaja.

Valokuituverkkoon liittymisestä ei veloiteta kytkentämaksua. Asiakkaalle jää maksettavaksi kuukausittain liittymän käytöstä valitun palvelun mukaan.

Yhtiö aikoo rakentaa valokuituyhteyden yli 50 000 suomalaiseen talouteen lähivuosien aikana.