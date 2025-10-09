Uusi rakennusjärjestys seuraavaksi valtuustolle ★

Kunnanhallitus esittää uuden rakennusjärjestyksen hyväksymistä 1.12.

Rakennusjärjestyksen mukaan rakentaminen edellyttää rakentamislupaa, jos kohde on vähintään 30 m2 tai 120 m3 asuinrakennus, katos kooltaan vähintään 50 m2, vähintään viiden hengen yleisörakennelma, vähintään 30 metriä korkea masto tai piippu, vähintään 2 m2 suuruinen valaistu mainoslaite, energiakaivo tai erityistä toimintaa varten rakennettava alue, josta aiheutuu vaikutuksia sitä ympäröi­vien alueiden käytölle.

Lupaa edellytetään myös, jos rakentamisella on vähäistä merkittävämpää vaikutusta alueiden käyttöön tai maisemaan, tai jos rakentaminen edellyttää viranomaisvalvontaa. Luvanvaraista on korjaus- ja muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen.

Vaikka alle 30 m2:n rakennuksia saa nykyään tehdä ilman rakentamislupaa, tarvitaan poikkeamislupaa jos kohde muodostaa kaavoittamattomalle ranta-alueelle uuden rakennuspaikan. Ilman lupamenettelyä rakennettu laituri saa olla enintään 15 m pitkä ja kaksi metriä leveä.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi luokitelluilla alueilla tai suojelluissa rakennuksissa tulee pyytää alueellisen vastuumuseon lausunto.

Lupaa ei tarvita rakennuksen katolle tai rakennuspaikan yhteyteen sijoitettavalle paneelikentälle tai aurinkokeräimille, kun niiden kokonaispinta-ala on alle 400 m2. Lupaa ei tarvita myöskään ilmalämpöpumpulle taikka esi- tai jätevesijärjestelmään liittymiselle.

Pienehköjen veneiden, asuntoautojen, asuntovaunujen ja muiden vastaa­vien kulkuneuvojen kausiluonteinen säilyttäminen tontilla on sallittua.

Luvanvaraisuudesta on vapautettu terassin ja parvekkeen lasittaminen, kun lasituksesta on avattavissa vähintään 30 %, ne ovat osastoituja ja pohjapinta-ala on alle 50 % rakennuksen kerrosalasta.

Ranta-alueilla julkisivujen värisävyjen tulee olla hillittyjä ja maanläheisiä.

Rakennusten ja rakennelmien etäisyyden tulee olla vähintään neljä metriä naapurin rajasta. Ranta-alueella saa rakentaa enintään 7 % rakennuspaikan pinta-alasta ja muualla 10 %, ellei kaavassa ole määrätty muuta. Asuinrakennuksen suurin sallittu kerrosluku on kaksi.

Ranta-alueilla asuinrakennus saa olla enintään 200 k-m2 ja puolitoistakerroksinen. Maisema on säilytettävä luonnonmukaisena 10 metriä rantaviivasta.

Mahdollisimman suuri osuus rakennuspaikasta on pyrittävä säilyttämään viherpeitteisenä.

Autot pitää saada käännettyä omassa pihassa, jotta tien liikenneturvallisuus ei vaarantuisi. Lumi on varastoitava omalle tontille.